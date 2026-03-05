PRI Nogales apuesta por la autocrítica y cercanía ciudadana rumbo al 2027

En el marco del 97 aniversario del partido, el dirigente municipal David Chavoya afirmó que el PRI vive un proceso de renovación enfocado en recuperar la confianza de la militancia y fortalecer su estructura con miras a los próximos procesos electorales

Autor autor Eliazar Álvarez Eliazar Álvarez el 05/03/2026 02:24 PM.
En Nogales y editada el 05/03/2026 02:30 PM.