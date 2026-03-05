PRI Nogales apuesta por la autocrítica y cercanía ciudadana rumbo al 2027

En el marco del 97 aniversario del Partido Revolucionario Institucional (PRI), David Chavoya, presidente del comité municipal en Nogales, Sonora, destacó que el partido atraviesa un proceso de renovación profunda basado en la autocrítica y el contacto directo con la ciudadanía.
Durante la ceremonia conmemorativa, ante el busto de su fundador Plutarco Elías Calles en Nogales, Chavoya reconoció que en el pasado se cometió el error de abandonar a la militancia y a simpatizantes, lo que generó un distanciamiento que hoy buscan revertir al aprender de los errores, al propiciar una restauración profunda.
Es un festejo grande para los priistas, ya que casi es un siglo, imagínate, y vigentes todavía, que es lo más importante; algo que nos llena de orgullo como priistas, dijo.
Precisamente es uno de los detalles que nos reclamaron; fue uno de los temas que nos dimos cuenta cuando recién tomamos la dirigencia del partido, fuimos a buscar, a tocar puertas a la militancia y simpatizantes que estaban olvidados, sí se puede decir y se tiene que decir, porque hay que aprender de los errores y autocriticarnos para poder mejorar, manifestó.
Hemos trabajado preparándonos, ahorita con las cuestiones de las alianzas y todo eso, no estoy en contra, al contrario, las alianzas son buenas; sin embargo, nos hemos preparado con el pensamiento de ir solos. No significa que vamos a ir solos, significa que nos estamos preparando para no confiarnos, y eso nos ha rendido frutos porque le hemos echado todos los kilos, toda la carne al asador, y los frutos se están viendo ya, señaló.