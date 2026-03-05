Realizan jornada de vacunación y esterilización de mascotas en la colonia La Mesa

El Ayuntamiento de Nogales, encabezado por el alcalde Juan Francisco Gim Nogales, a través de la Dirección de Salud Municipal, coordinó esfuerzos con autoridades de salud estatal para llevar a cabo una jornada intensiva de vacunación y esterilización de mascotas en la colonia La Mesa.
La titular de Salud Municipal, Viviana García Ruíz, informó que durante la jornada se aplicaron 80 vacunas antirrábicas a perros y gatos, mientras que personal de la Dirección de Atención y Bienestar Animal del Gobierno del Estado realizó procedimientos de esterilización a las mascotas que fueron llevadas por vecinos del sector.
Desde temprana hora, en las instalaciones del Centro de Desarrollo Comunitario de La Mesa, médicos veterinarios de ambas dependencias atendieron a los propietarios responsables de caninos y felinos que aprovecharon esta campaña para proteger la salud de sus mascotas.
La funcionaria aprovechó para invitar a los habitantes de la colonia Lomas de Nogales y sectores aledaños a participar en la próxima campaña de esterilización canina, que se realizará en el domicilio ubicado en calle Rafael Hernández número 99, en un horario de 800 de la mañana a 100 de la tarde.
Asimismo, precisó que esta actividad estará dirigida exclusivamente a la esterilización de perros, mientras que quienes deseen esterilizar a sus gatos podrán acudir al Centro de Atención y Bienestar Animal, anteriormente conocido como la “perrera”.
Por su parte, la directora estatal del Centro Estatal de Protección y Bienestar Animal, Samantha Piña Guzmán, destacó que en estas jornadas masivas de esterilización y vacunación se trabaja de manera coordinada con el Gobierno de la Ciudad.
Explicó que la dependencia estatal realiza los procedimientos de esterilización de perros y gatos, mientras que el municipio contribuye con la aplicación de vacunas contra la rabia, fortaleciendo así las acciones de salud pública y bienestar animal en la comunidad.