Realizan jornada de vacunación y esterilización de mascotas en la colonia La Mesa

...

El Ayuntamiento de Nogales y autoridades estatales de salud aplicaron 80 vacunas antirrábicas y realizaron esterilizaciones a perros y gatos, con el objetivo de promover la tenencia responsable y proteger la salud pública

Autor autor El Diario de Sonora El Diario de Sonora el 05/03/2026 10:51 AM.
En Nogales y editada el 05/03/2026 10:55 AM.