Revisan avances en fugas y obras sanitarias en sesión de la Mesa del Agua en Nogales

El alcalde Juan Francisco Gim Nogales informó sobre trabajos de rehabilitación de drenaje y acciones para garantizar el suministro del vital líquido en colonias y escuelas mediante operativos con pipas

Autor autor El Diario de Sonora El Diario de Sonora el 05/03/2026 10:55 AM.
En Nogales y editada el 05/03/2026 11:13 AM.