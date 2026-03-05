Revisan avances en fugas y obras sanitarias en sesión de la Mesa del Agua en Nogales

En la sesión 622 de la Mesa Permanente del Agua e Infraestructura Social, encabezada por el alcalde Juan Francisco Gim Nogales, se revisaron avances en la atención de fugas, rehabilitación de infraestructura sanitaria y acciones para garantizar el suministro de agua en distintos sectores de Nogales, Sonora.
Durante la reunión se analizaron las medidas implementadas para atender fugas de agua potable y drenaje, así como las revisiones al suministro en diversas vialidades, entre ellas Playa Cochorit, Kalamata y Nueva Escocia, como parte del trabajo permanente para mejorar la red hidráulica del municipio.
El presidente municipal informó que actualmente se desarrollan cuatro obras principales de rehabilitación de líneas sanitarias en los sectores de Arroyo Los Nogales, Reforma, calle Cabrera y avenida Tecnológico, trabajos que permitirán fortalecer el sistema de drenaje y mejorar el manejo de las aguas residuales.
Asimismo, se dio a conocer que, para atender las necesidades de abasto en distintos puntos de la ciudad, se mantiene en operación un operativo de distribución de agua mediante 13 pipas, priorizando el suministro en escuelas que lo requieran.
Este servicio también se brinda en colonias como Flores Magón, Las Torres, Rosarito e Infonavit 5 de Mayo, con el objetivo de garantizar que las familias cuenten con el vital líquido para sus actividades diarias.
El Gobierno de la Ciudad reiteró que fortalecer la infraestructura hídrica y asegurar el suministro de agua potable continúa siendo una de las prioridades de la administración, mediante el trabajo coordinado entre autoridades y ciudadanía.