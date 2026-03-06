Atacan a balazos a vendedor ambulante en la colonia San Carlos

Un hombre de 32 años resultó herido en una pierna tras ser agredido con arma de fuego por sujetos armados en Nogales; los presuntos responsables fueron detenidos minutos después por elementos del Grupo Operativo Táctico de la Policía Municipal

Autor autor El Diario de Sonora El Diario de Sonora el 06/03/2026 11:18 AM.
En Nogales y editada el 06/03/2026 11:32 AM.