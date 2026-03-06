Atacan a balazos a vendedor ambulante en la colonia San Carlos

Una persona de oficio vendedor ambulante de 32 años fue víctima de un ataque armado por sujetos que lo hicieron con armas de fuego al encontrarse por la calle San Juan Sur de la colonia San Carlos frente al parque del sector en Nogales, Sonora.
De acuerdo con información preliminar, la víctima resultó con dos heridas de proyectil de arma de fuego en una de sus piernas, siendo atendido por socorristas de la Cruz Roja que lo trasladaron al hospital IMSS Bienestar para recibir atención médica.
Tras los hechos reportados a las 18:15 horas se activó código rojo, y momentos después los presuntos responsables fueron detenidos por elementos del Grupo Operativo Táctico (GOT) de la Policía Municipal, quienes los trasladaron a la Jefatura de Policía de Nogales.
Los atacantes se trasladaban en una vagoneta Chrysler Country color gris con placas de afiliación, tras su arresto dicha autoridad recuperó un arma de fuego.
Hasta el momento no se ha dado a conocer la identidad de los presuntos responsables ni del lesionado, se está en espera de mayor información.