Conmemora Hospital IMSS Bienestar Nogales el 8M con jornada de salud y prevención

En el marco de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, el Hospital IMSS Bienestar de Nogales, Sonora, llevó a cabo un ciclo de conferencias y módulos de orientación enfocados en la salud física y mental, al destacar la importancia de la atención preventiva y el trabajo interinstitucional entre diversas dependencias municipales y estatales.
En su intervención, el director del nosocomio Carlos Bórquez, expresó un reconocimiento a las mujeres que todos los días dan lo mejor de sus capacidades en los servicios de salud para la población, con la oportunidad de hacer equipo entre todos para integrar una vocación integral a favor del desarrollo profesional, de mucho respeto a sus usuarios.
Es un evento que hemos realizado aquí en conjunto de una serie de etapas, iniciamos el día de hoy a las 8 de la mañana con una capacitación para internas donde se mencionó el protocolo de la norma 046 y el protocolo para atención en casos de violencia sexual, informó Rosa de Guadalupe López Vázquez.
Posterior hemos tenido una plática dirigida a público en general, donde hemos tenido la oportunidad de que asistan los módulos que trabajan o atienden, instituciones que atienden lo que es la salud mental y física, agregó la psicóloga adscrita al módulo de violencia especializada del nosocomio.
Para nosotros es algo muy importante, porque día con día, como estamos trabajando en un hospital, es muy importante la transversalidad y el trabajar en conjunto con otras instituciones, y tener sobre todo esa oportunidad de conocer a veces también las actividades que ellos realizan muy específicas en atender a la ciudadanía, manifestó.
Sobre todo lo más importante es que la ciudadanía que acude aquí a nuestro hospital, tenga la oportunidad de trabajar también con las personas, con las instituciones, indicó.
Y lo más importante que son mujeres atendiendo también mujeres, entonces cosa que anteriormente no mirábamos, ahorita podemos ver, es lo que hablábamos en el tema fundamental, ver mujeres directoras de instituciones, encargadas, enfermeras, médicas, psicólogas, nutriólogas, que atienden a mujeres, expuso.
Invitar a la ciudadanía a que acudan a estas instituciones, que cuiden su salud mental, física y sobre todo a las mujeres en este Día Internacional de la Mujer, 8 de marzo, pues seguir luchando, seguir esforzándonos por mantener nuestra salud y sobre todo ocupar esos puestos también en atención a la salud, concluyó.