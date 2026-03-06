Detienen a presunto acosador tras hostigar a joven en la Ruiz Cortines

Un presunto acosador fue detenido por la policía municipal de Nogales, Sonora, luego de que una joven mujer les pidiera ayuda al verse víctima de un grupo de seis sujetos quienes le gritaron obscenidades de índole sexual e incluso le ofrecieron dinero para sostener relaciones.
De acuerdo con el reporte oficial fue a las 20:39 horas que elementos preventivos al encontrarse realizando recorridos de prevención y vigilancia sobre la calle Ruiz Cortines a la altura de la gasolinera Arco, cuando fueron alertados por una mujer quien se encontraba a simple vista alterada y asustada.
La fémina les pidió que la resguardaran en la patrulla donde les pidió ayuda señalando a personas que se encontraban en unas escalinatas quienes le decían cosas de carácter sexual, haciendo ofrecimientos económicos para mantener relaciones con los seis sujetos que se encontraban en el lugar.
El reporte detalla que dichas personas al notar la presencia de los oficiales huyeron a fuerza de carrera a la parte superior de las escalinatas, por lo que procedieron a subir a la calle Palma donde la reportante logró identificar a uno de los acosadores, el cual intentó ocultarse detrás de un vehículo.
Por lo que descendieron de la unidad para darle alcance a dicha persona, la cual intentó huir de nueva cuenta oponiendo resistencia al arresto, trasladando a la víctima ante el médico de guardia quien la dictaminó con crisis nerviosa y sin lesiones.
Sobre el caso dicha autoridad informó de lo anterior al Centro de Atención Temprana con detenido, quienes ordenaron que el señalado de nombre Pedro A. "N" de 28 años fuera puesta a su disposición para el deslinde de responsabilidades.