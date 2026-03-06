Detienen a presunto acosador tras hostigar a joven en la Ruiz Cortines

La víctima pidió ayuda a policías municipales luego de que un grupo de hombres le gritara obscenidades y le ofreciera dinero para mantener relaciones; uno de los señalados fue arrestado

