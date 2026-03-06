Dueña decidirá destino de “Benji”, perro que atacó brutalmente a su propietaria en Nogales

...

El can permanece bajo resguardo en el Centro de Atención y Bienestar Animal, donde es observado por su conducta agresiva y para descartar rabia, mientras la propietaria tiene la decisión legal sobre su futuro

Autor autor Cesar Barragán Cesar Barragán el 06/03/2026 05:34 PM.
En Nogales y editada el 06/03/2026 05:46 PM.