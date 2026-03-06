Dueña decidirá destino de “Benji”, perro que atacó brutalmente a su propietaria en Nogales

A pesar de que casi fue asesinada por su perro de nombre “Benji”, solo la dueña podrá decidir sobre su destino, mientras el animal estará en el Centro de Atención y Bienestar Animal de Nogales (Caba), bajo vigilancia para descartar una infección por rabia y observar su comportamiento.
Inés Rafaela Ramos González, Subcoordinadora de CABA explicó que desde la recepción de “Benji”, se documentó que es un perro por demás agresivo, siempre listo para atacar y de carácter feroz.
Sobre su futuro se va a decidir conforme a lo que decida el dueño, quién es el que legalmente va a decidir qué futuro le podemos dar. De parte de nosotros, de parte del municipio, estamos obligados a tratar de darle una rehabilitación a ese animal, por parte de un entrenador canino. él será quien decida si es apto para ser adoptado, lo cual yo casi considero imposible por la reacción del perro, no es realmente sociable.
Ahorita nosotros lo observamos al darle comida su agua y él siempre está agresivo, está en posición de ataque y pues ya, como digo, la decisión legalmente la tendrá el dueño él va a decidir si se duerme o se va en adopción o incluso si se queda con él. Así es, pero ya es responsabilidad y arriesgo de la persona que decida adoptarlo, en caso de que ella ya no lo requiera para ella.
Hasta donde yo conozco la historia, es el segundo ataque de este animalito hacia sus mismos dueños, hacia la persona, en este caso la señora de avanzada edad, fue mordida anteriormente, hace como dos meses atrás, y el hijo de la persona agredida también fue atacado por el mismo animal.
Hasta donde yo sé, tiene dos años de edad, casi tres, y es realmente una actitud de agresión la que muestra el animal, no es como los demás animalitos que llegan aquí en resguardo por diez días, ellos se adaptan fácilmente, se les mueve continuamente para estarles limpiando su área donde ellos están, y no son perros que se opongan al manejo, y este “Benji” no es para nada manejable, no, no muestra esa docilidad.
Bueno, sí, la verdad que sí es un comportamiento demasiado extraño el de este perro, yo tenía quizá la duda de que este animalito haya sido rescatado de las calles como regularmente sucede, pero este perrito estuvo en convivencia con las personas a las cuales atacó desde cachorro, entonces tenemos que investigar un poco más qué fue lo que detonó el ataque tan agresivo de Benji hacia su dueña, las anteriores agresiones habían sido nada más de morder y soltar, pero en esta ocasión no fue nada más morder, fue morder y destrozar.
