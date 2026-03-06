INE Nogales operará con personal reducido el 9 de marzo por “Día sin Nosotras”

El Instituto Nacional Electoral (INE) en Nogales, Sonora, informó que el próximo 9 de marzo los Módulos de Atención Ciudadana experimentarán modificaciones en su funcionamiento debido a la conmemoración del “Día sin Nosotras”, por lo que se pide la comprensión de la ciudadanía ante posibles aumentos en los tiempos de espera para quienes acudan sin cita.
Ramón Alberto Juárez Carrillo, encargado de despacho en la Vocalía del Registro Federal de Electores de la 02 Junta Distrital Ejecutiva en Nogales, detalló que la mayor parte del personal que labora en el módulo fijo son mujeres, a quienes se les concede la solidaridad para ejercer su derecho a participar en el paro nacional.
A las personas que hicieron cita previamente, no se mortifiquen, las vamos a atender sin ningún problema. Solamente la atención de las personas que vienen sin cita es lo que probablemente nos lleve un poquito más de tiempo, explicó Juárez Carrillo, al destacar que el trámite en sí es ágil y dura alrededor de 10 minutos, pero el tiempo de espera en sala será el que se vea impactado.
Expuso que, al corte del 28 de febrero, el Distrito 02 registraba 5 mil 684 credenciales que perdieron su vigencia en el año 2025, de ahí el llamado a renovar su trámite lo antes posible, igual a las personas que han extraviado su documento oficial.
Para agilizar el proceso, recomendó programar una cita y pueden hacerlo a través del portal oficial del Instituto en ine.mx, con la premisa de acceder en la sección “Haz tu cita”, para lo cual es indispensable tener a la mano la CURP, o bien, llamar al número gratuito 800 433 2000.
Además del módulo fijo en Nogales, el Distrito 02 cuenta con otra sede fija en Agua Prieta y módulos móviles que recorren los municipios de Magdalena, Cananea e Imuris, Cucurpe, Arizpe, Bacoachi, Fronteras, Santa cruz y Naco, para facilitar este importante trámite a toda la región.