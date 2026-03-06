INE Nogales operará con personal reducido el 9 de marzo por “Día sin Nosotras”

El instituto informó que los módulos de atención ciudadana atenderán las citas programadas, aunque quienes acudan sin cita podrían experimentar mayores tiempos de espera

Autor autor Eliazar Álvarez Eliazar Álvarez el 06/03/2026 06:09 PM.
En Nogales y editada el 06/03/2026 06:12 PM.