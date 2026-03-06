Mujer de 45 años muere tras caída de escalera en Cedros Residencial, Nogales

Claudia Selene, de 45 años y conocida jugadora de básquetbol en Nogales, perdió la vida tras sufrir una caída desde varios metros de altura cuando realizaba trabajos de pintura en un domicilio

