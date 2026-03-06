Mujer de 45 años muere tras caída de escalera en Cedros Residencial, Nogales

Una mujer perdió la vida luego de caer de una escalera en la que se postró para pintar el segundo piso de un domicilio en hechos ocurridos la mañana de este viernes en el fraccionamiento Cedros Residencial en Nogales, Sonora.
De acuerdo con los primeros reportes, este lamentable accidente se reportó al 911 alrededor de las 07:25 informando sobre la caída de una persona de varios metros de altura la cual quedó tendida e inconsciente en la cochera de un domicilio del residencial.
Al lugar acudieron elementos de la Policía Municipal quienes confirmaron el llamado al observar el cuerpo de una mujer en el lugar que era atendida por socorristas de la Cruz Roja quienes determinaron que ya no contaba con signos vitales.
En el lugar de los hechos se informó que la mujer fue identificada por sus compañeros de trabajo como Claudia Selene de 45 años residente de esta frontera, también conocida en esta frontera por ser una jugadora de básquetbol destacada.
Fueron elementos de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal quienes en coordinación con periciales del Servicio Médico Forense realizaron los trabajos correspondientes en el lugar y ordenaron que el cuerpo fuera llevado a una funeraria de la localidad.