Operativo coordinado reúne a dos detenidos tras ataque con arma de fuego en Nogales

La captura se logró tras un operativo coordinado entre corporaciones de seguridad luego de que la víctima resultara herida de bala en la colonia San Carlos; a los sospechosos se les aseguró una pistola Smith & Wesson

Autor autor Cesar Barragán Cesar Barragán el 06/03/2026 05:31 PM.
En Nogales y editada el 06/03/2026 05:34 PM.