Operativo coordinado reúne a dos detenidos tras ataque con arma de fuego en Nogales

Fue gracias a la coordinación entre agentes de los tres órdenes de gobierno que se permitió la detención de dos sujetos relacionadas con un ataque armado en perjuicio de un vendedor ambulante herido con armas de fuego en la colonia San Carlos la tarde del jueves en Nogales, Sonora.
De acuerdo con el reporte oficial, estos hechos violentos se registraron a las 18:02 horas, cuando se activó un “Código Rojo” tras el reporte de una persona lesionada por arma de fuego en la calle San Juan Sur, de la colonia San Carlos. Según la información proporcionada vía radio, los presuntos responsables habían huido a bordo de una vagoneta color gris con placas de afiliación, y vestían ropa de color negro.
Durante el operativo de búsqueda desplegado por elementos que integran la Base de Operaciones Mixtas (BOM), en la que participa el Grupo Operativo Táctico (GOT), los oficiales detectaron un vehículo con características similares circulando sobre el bulevar Los Nogales, a la altura del residencial Santa Lucía.
Los agentes dieron seguimiento a la unidad y lograron interceptarla sobre la calle San Patricio, frente a una sucursal bancaria, marcándole el alto mediante códigos luminosos y audibles.
Al aproximarse al vehículo, los oficiales confirmaron que era tripulado por dos personas del sexo masculino, una de ellas con vestimenta coincidente con la reportada. Tras informarles el motivo de la intervención, se les solicitó descender de la unidad para realizar una inspección preventiva.
Durante la revisión del vehículo fue localizada un arma de fuego tipo pistola, color gris con empuñadura negra, marca Smith & Wesson, con su cargador abastecido y ocho cartuchos útiles.
Ante estos hechos, los oficiales procedieron al aseguramiento de quienes fueron identificados como Francisco A. “N”, de 35 años de edad, y Leopoldo “N”, de 55 años, quienes fueron certificados médicamente y puestos a disposición del Centro de Atención Temprana para el seguimiento de las investigaciones correspondientes.
En relación con la víctima, fue trasladada al Hospital IMSS Bienestar, donde fue valorada por el médico en turno, quien diagnosticó herida producida por arma de fuego en el fémur derecho, lesiones que tardan más de 15 días en sanar y que ponen en riesgo la vida.
Las autoridades reiteraron que la coordinación entre corporaciones de seguridad continuará fortaleciendo las acciones operativas para preservar la paz, la seguridad y la tranquilidad de las familias de Nogales. Hasta el momento dichas autoridades no han dado a conocer la identidad del lesionado.