Presentan cartelera de box encabezada por el “Yaqui” Valenzuela en Nogales

...

El pugilista nogalense liderará la función de boxeo profesional y amateur que se realizará el 14 de marzo en el gimnasio Carlos Hernández Carrera, donde también participarán nuevos talentos locales

Autor autor Eliazar Álvarez Eliazar Álvarez el 06/03/2026 04:34 PM.
En Nogales y editada el 06/03/2026 04:50 PM.