Presentan cartelera de box encabezada por el “Yaqui” Valenzuela en Nogales

Una importante cartelera de boxeo profesional y amateur se presentó este viernes por parte del Instituto Municipal del Deporte y promotores local, la cual se llevará a cabo este próximo sábado 14 de marzo en el gimnasio Carlos Hernández Carrera, misma que será encabezada por el talento nogalense en ascenso Gerardo “Yaqui” Valenzuela, junto a una nueva era del pugilismo local.
La pelea estelar será encabezada por el fronterizo, tras una exitosa gira por Europa, quien se enfrentará a Juan García, quien forma parte del gimnasio del reconocido “Vaquero” Navarrete, en un duelo que promete de acuerdo con “Yaqui” ser una auténtica guerra sobre el ring, quien expresó su orgullo de compartir el escenario con los nuevos valores y agradeció el respaldo del director del IMDEN, Marco Alonso Martínez y el alcalde Juan Gim Nogales, para este importante paso en su carrera.
Pues la verdad yo espero una guerra porque yo vengo muy bien preparado y sé que el gimnasio del Raquero Navarrete y todo el Team Navarrete es muy bueno. Ya ven a Vaquero Navarrete acaba de pelear con Núñez y yo tengo entendido que son muy buenos peleadores muy aguerridos. Los de allá de México son muy cuerudos y esperemos dar una gran función y que más que nada que todo el público se lleve el buen sabor de boca y que aquí en Nogales también podemos, comentó el “Yaqui”.
La verdad pues estoy muy contento de poder organizar esta pelea, pelear aquí en casa con mi gente y más que nada con mis compañeros que son talentos locales que la verdad son muy buenos y me gusta muy mucho la cartelera, manifestó.
El municipio de Nogales ha tenido más boxeo, lucha y artes marciales mixtas que otros municipios, ciudades grandes como Hermosillo y Obregón se están quedando atrás con Nogales porque la facilidad que se le está haciendo de aquí del Instituto del Deporte y por parte de la Comisión de Boxeo y Lucha es una nueva era que entró en los últimos 6 años, 4 años, hemos tenido el privilegio de tener peleas aquí televisadas, mencionó Manriquez de la comisión de Box y Lucha.