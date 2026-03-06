Reactivarán el estadio Alberto Hoeffer con torneo semiprofesional de béisbol

Los Osos de Nogales debutarán el 14 de marzo ante Venados de Santa Cruz en un evento que marcará el regreso de la actividad al emblemático recinto tras trabajos de rehabilitación

Autor autor Daniel Torres Daniel Torres el 06/03/2026 04:02 PM.
En Nogales y editada el 06/03/2026 04:04 PM.