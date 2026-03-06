Reactivarán el estadio Alberto Hoeffer con torneo semiprofesional de béisbol

El emblemático estadio Alberto Hoeffer, se prepara para una nueva etapa con el arranque de Beisbol semiprofesional, el próximo sábado 14 de marzo, con la presentación del equipo local Osos de Nogales, enfrentando a los Venados de Santa Cruz, en un evento que marcará la reactivación del recinto tras las recientas mejoras de infraestructura.
Marco Alonso Martínez, director del Instituto del Deporte, comentó la inauguración está programada para iniciar a las 18:00 horas del sábado 14, con una sencilla ceremonia, para dar paso al juego en punto de las 19:00 horas, esta primera jornada tendrá un significado especial, ya que se rendirá homenaje póstumo al recién acaecido Gregorio “Campi” Luque, figura del beisbol del norte de Sonora, en este torneo que reunirá también a los equipos de Agua Prieta, Naco, Cananea, Bacuachí y San Lázaro.
Sí, son juegos profesionales por verlo así, hay jugadores que vienen de muy buen nivel en temporada baja de otros equipos, y pues se aprovecha lo que viene siendo la iluminación, las condiciones del estadio, y sobre todo nos ayuda a impulsar para seguir gestionando proyectos a favor de este estadio que es tan emblemático de Nogales, indicó Martínez.
Además de la actividad deportiva, existe un proyecto integral en continuidad para este año, que contempla la renovación de la estructura, lo que incluye la mejora de los baño, gradas, techumbre, fachada y acceso principales, con el fin de ofrecer una mejor presentación a visitantes, jugadores y promotores interesados en utilizar este icónico estadio.
Entonces, claro, estamos abriendo las puertas para que la gente y los promotores y empresarios que quieran subirse a proyectos importantes de béisbol, estamos poniendo las condiciones para que se pueda dar en un futuro, compartió.