Atiende Gobierno de Nogales 17 fugas de agua y drenaje durante sesión de la Mesa del Agua

Durante la Sesión 624 de la Mesa Permanente del Agua e Infraestructura Social, el Ayuntamiento de Nogales, encabezado por el alcalde Juan Francisco Gim Nogales, informó la atención de 17 fugas de agua potable y drenaje, así como el seguimiento a las obras de rehabilitación de la red sanitaria en la colonia Héroes, acciones orientadas a fortalecer la infraestructura hídrica y mejorar los servicios básicos para la población.
La sesión fue encabezada por el presidente municipal en coordinación con el director del Organismo Operador Municipal de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento (OOMAPAS), Leonardo Sandoval Mendoza, donde se revisaron avances operativos y acciones técnicas para garantizar el adecuado funcionamiento del sistema de agua y drenaje en la ciudad.
Entre los temas relevantes se destacó el seguimiento a los trabajos de rehabilitación de redes sanitarias en la colonia Héroes, específicamente en las calles Río Grijalva, Río Santiago y Reforma, donde se realizan labores de sustitución de más de 500 metros lineales de tubería de ocho pulgadas.
Estas obras representan un avance importante para el fortalecimiento de la infraestructura urbana, ya que permitirán mejorar el funcionamiento del drenaje sanitario, reducir riesgos de inundaciones y prevenir problemas de salud pública en el sector.
A través de la Mesa Permanente del Agua e Infraestructura Social, el Gobierno Municipal mantiene una supervisión constante de las acciones en materia hídrica, reafirmando su compromiso de impulsar proyectos que garanticen servicios públicos eficientes y de calidad para las familias nogalenses.