DIF Nogales promueve derechos y autocuidado con plática para familias

En el marco del Día Internacional de la Mujer, madres y padres de familia participaron en una charla sobre derechos humanos y bienestar emocional en un jardín de niños

Autor autor El Diario de Sonora El Diario de Sonora el 07/03/2026 10:03 AM.
En Nogales y editada el 07/03/2026 10:07 AM.