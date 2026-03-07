DIF Nogales promueve derechos y autocuidado con plática para familias

En el marco de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, el Sistema DIF Municipal de Nogales, Sonora llevó a cabo la plática “Mujer que se fortalece, familia que florece” en el Jardín de Niños “Mtra. Gloria Serafina Guevara Rosales”, con el objetivo de fortalecer la información y el acompañamiento a madres y padres de familia en temas relacionados con derechos humanos y bienestar emocional.
La actividad se realizó en coordinación con el Instituto Nogalense de las Mujeres, generando un espacio de diálogo y reflexión sobre el reconocimiento y ejercicio de los derechos humanos, así como el autocuidado desde una perspectiva psicológica, con la participación de madres y padres de familia.
La psicóloga adscrita al área de Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes del DIF Municipal, Guadalupe Lugo López, explicó que estas acciones buscan acercar información útil a las familias y fomentar entornos de respeto, bienestar y fortalecimiento familiar.
En varias escuelas, y en este caso en particular en un jardín de niños, se nos invitó para impartir una plática dirigida a madres de familia. La dinámica fue muy positiva, ya que también participó un padre. El tema está enfocado principalmente a las mujeres por el marco del 8 de marzo; sin embargo, es muy valioso que exista esta diversidad y participación. La charla se abordó desde la perspectiva de los derechos humanos y el autocuidado desde el ámbito psicológico, compartió.
Finalmente, destacó que este tipo de pláticas continuarán realizándose en distintos espacios educativos y laborales de la ciudad, con el propósito de promover la información, la prevención y el bienestar en la comunidad.
Vamos a seguir realizando este tipo de actividades. Generalmente recibimos convocatorias de escuelas, principalmente primarias, y también de empresas que nos invitan a compartir estos temas. Para nosotros es muy grato poder cumplir con esta responsabilidad social de acercar información que muchas veces no está al alcance de todas las personas, concluyó.