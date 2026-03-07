FGJES señala retrasos en proceso por feminicidio de Cecilia Yépiz

Cambios de defensa y quejas contra jueces han generado efectos dilatorios en el caso; la Fiscalía afirma que se mantiene lista para la audiencia intermedia y busca justicia para la víctima

07/03/2026
07/03/2026