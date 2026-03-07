FGJES señala retrasos en proceso por feminicidio de Cecilia Yépiz

La Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) informa que la investigación y el proceso penal relacionados con el caso del feminicidio de Cecilia Yépiz Reyna en Nogales, Sonora, se mantienen activos y en curso ante la autoridad judicial correspondiente.
En relación con la etapa procesal señalada, se precisa que la audiencia intermedia ha sido diferida en diversas ocasiones a petición de la defensa del imputado.
Asimismo, el propio imputado ha realizado cambios reiterados de representación legal, lo que ha generado efectos dilatorios dentro del desarrollo del proceso.
De igual forma, se han promovido diversas quejas contra jueces asignados a la causa penal, con la finalidad de solicitar su remoción al no coincidir con los criterios planteados por la defensa, lo que también ha incidido en los tiempos procesales.
La Fiscalía de Sonora señala que ha acudido puntualmente a cada señalamiento judicial y se ha mantenido preparada para la celebración de la audiencia intermedia, oponiéndose sistemáticamente a los diferimientos solicitados por la defensa.
La FGJES asegura que esta fijo el compromiso con el esclarecimiento de los hechos, la procuración de justicia y el respeto al debido proceso, con el objetivo de que este caso sea resuelto conforme a derecho y se garantice justicia para la víctima y su familia.