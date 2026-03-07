Inician policías de Nogales capacitación anual en competencias básicas

Con el objetivo de fortalecer la preparación y profesionalización de los elementos de seguridad pública, la Comisaría General de Seguridad Pública y Tránsito Municipal de Nogales, Sonora inició el proceso anual de capacitación en competencias básicas policiales, en el que participarán agentes de la corporación durante un periodo estimado de dos meses y medio.
El comisario general de Seguridad Pública, Luis Arturo Corrales Ley, destacó que esta capacitación forma parte de los requisitos establecidos por los gobiernos federal y estatal para garantizar que los cuerpos policiales cuenten con la preparación necesaria para brindar un mejor servicio a la ciudadanía.
Hoy queremos destacar la participación de los elementos de Seguridad Pública en esta capacitación que se realiza cada año y que contempla las competencias básicas policiales, como armamento y tiro, elaboración del Informe Policial Homologado (IPH), paradas de alto riesgo, conducción de detenidos y la actualización del Bando de Policía y Buen Gobierno, señaló.
Durante este tiempo estarán participando distintos grupos de elementos cada semana, con lo cual buscamos cumplir con los lineamientos que nos exigen las autoridades federales y estatales, y seguir brindando una mejor atención a la ciudadanía, expresó el comisario.
Esta capacitación también nos permite cumplir con los requisitos necesarios para la portación de arma de cada uno de nuestros elementos, asegurando que cuenten con la preparación adecuada para el desempeño de sus funciones, indicó.