Inician policías de Nogales capacitación anual en competencias básicas

Durante dos meses y medio, elementos de Seguridad Pública participarán en evaluaciones sobre armamento, Informe Policial Homologado, paradas de alto riesgo y conducción de detenidos

Autor autor El Diario de Sonora El Diario de Sonora el 07/03/2026 09:31 AM.
En Nogales y editada el 07/03/2026 09:34 AM.