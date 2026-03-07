Revisan autoridades de Nogales avances en agua e infraestructura urbana

Durante la sesión 623 de la Mesa Permanente del Agua se presentaron trabajos de renovación de tuberías, rehabilitación sanitaria y acciones para fortalecer el cuidado del recurso hídrico

