Revisan autoridades de Nogales avances en agua e infraestructura urbana

Con el seguimiento a las acciones para mejorar el servicio de agua potable y el mantenimiento de la infraestructura urbana, autoridades municipales revisaron los avances operativos durante la sesión número 623 de la Mesa Permanente del Agua e Infraestructura Social, encabezada por el alcalde Juan Francisco Gim Nogales y el director general de OOMAPAS, Leonardo Sandoval Mendoza.
En la reunión, ambas autoridades destacaron la importancia de impulsar medidas que garanticen un manejo eficiente y sostenible del recurso hídrico, así como mantener una coordinación permanente con la ciudadanía para mejorar los servicios en Nogales, Sonora.
El alcalde Juan Francisco Gim Nogales subrayó la relevancia de continuar trabajando de manera conjunta para asegurar el abasto del vital líquido en beneficio de las familias nogalenses.
Por su parte, Leonardo Sandoval Mendoza señaló que la participación de la comunidad es clave para lograr resultados positivos en el cuidado y uso responsable del agua.
Entre los temas abordados durante la sesión se presentaron acciones enfocadas en el fortalecimiento de la infraestructura hidráulica, así como programas orientados a fomentar la cultura del cuidado del agua entre la población.
Asimismo, se informó sobre trabajos de renovación de tuberías y sistemas de distribución, la rehabilitación de la red sanitaria en la calle Reforma para mejorar el servicio, y labores de bacheo en la intersección de Ruiz Cortines, en la entrada a la colonia Héroes, con el objetivo de mejorar la seguridad vial.
La sesión 623 de la Mesa Permanente del Agua e Infraestructura Social reafirma el compromiso del Gobierno Municipal de seguir trabajando en soluciones que fortalezcan la infraestructura hídrica y contribuyan a mejorar la calidad de vida de la población.