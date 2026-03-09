Aimee Carmona, la primera mujer bombero que abrió camino en Nogales

La historia de Aimee Carmona, primera mujer bombero de Nogales
En Nogales, Sonora, donde las sirenas han marcado generaciones de servicio y sacrificio, una mujer decidió cambiar el rumbo de su vida. Aimee Carmona, contadora pública de 29 años, abrazó el fuego, convirtiéndose en la primera mujer bombero de la ciudad.
Hija del bombero retirado Efrén Carmona y parte de una familia con hermanos, tíos y primos en la institución, su historia es la de un legado que se transforma en inspiración. Desde niña, Aimee observaba a su padre correr hacia los llamados de emergencia cuando sonaba la sirena.
Con apenas cuatro años, aquella imagen sembró en ella una vocación que el tiempo no borró. Aunque su padre se retiró, ella siguió acompañando a sus tíos y primos, esperando el día en que las mujeres fueran aceptadas en la corporación.
Desde muy pequeña cuando miraba a mi papá cuando escuchaba la sirena que bajaba corriendo del Embarcadero a los servicios, yo tenía cuatro o cinco años, cuando mi papá dejó de ser bombero yo continué yendo con mi tío y primos que son bomberos.
Ahí en la bombera me conocen algunos desde pequeña yo siempre le preguntaba al comandante anterior cuando van a aceptar mujeres, y él me contestaba pronto, pronto y yo esperando que no se me pasara la edad, señaló.
Se da la oportunidad en el 2023 y yo tenía un año que me la pasaba ahí en la bombera, platicaba con los compañeros, escuchaba sus experiencias yo decía que padre yo quiero, me dieron la oportunidad y yo la tomé, contó Carmona.
Para lograr ser bombero primero fue hacer el servicio militar que es un requisito que nos pide la Bombera y mientras hacia el servicio militar estuve cursando la academia donde aprendí lo básico para poder entrar al departamento y ejercer, explicó.
Ser la primer mujer bombero de Nogales, se siente muy bonito, un orgullo y una satisfacción gigante, comentó.
La capacitación aquí es constante y es uno de los objetivos de esta administración, lo es todo porque vas practicando y mejoras las técnicas en algunas cosas que se dificultan.
A mí lo que más me llama la atención es la extracción vehicular que trata de los accidentes en carretera, prensados entre otras cosas, señaló.
En uno de los desfiles formamos la escolta de puras mujeres bombero y escuche a una niña emocionada decirle a su mamá que ellas querían ser, yo no dimensionaba que yo era un ejemplo para ellas, esto es una gran tarea es una meta fija, señaló.
Es mucha responsabilidad, me da un poco de miedo hacer algo mal, quizá es porque apenas voy empezando, soy nueva, me falta muchas cosas por aprender, muchas cosas por hacer y experiencias, sobre todo, comentó.
Hubo muchos obstáculos, nos decían que haces aquí esto es para hombres, en los ejercicios no gritaban no que quieres ser bombero, y eso me llenaba de coraje, y pensaba si podemos, por eso les digo que luchen por lo que quieren, si se puede, el cielo es el límite, enfatizó.
Yo quiero que nuevas generaciones entren a esta profesión porque es muy muy bonita es un honor servirle a los demás a final de cuentas la satisfacción de poder haber hecho algo en algún incidente o en alguna otra actividad porque no solo se trata de accidentes a veces nos toca ir a repartir juguetes, ir a llevar cobijas, un pedazo de pan y chocolate, todo eso para mí es muy satisfactorio, yo las invito a las mujeres a las niñas que se acerquen a las instalaciones para que conozcan un poco y quizás les llame la atención, señaló.
Primero le agradezco a Dios por cuidarme a mí y a mis compañeros, le agradezco a mis padres porque son los que siempre me están apoyando en todas las decisiones que tomo, también agradezco a mis compañeros a mis instructores a toda mi familia que siempre me han estado guiando y enseñando en esta profesión, declaró.
Yo, Aimee Carmona, bombero de Nogales, te invito a ti mujer a que formes parte de esta profesión de servicio. Mujeres nogalenses, sí se puede, finalizó.
