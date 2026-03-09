Casos de menores desaparecidos en Nogales se atienden con alta prioridad

...

El alcalde Juan Gim Nogales informó que en la Mesa de Seguridad se da seguimiento inmediato a estos casos con apoyo de tecnología y coordinación entre los tres niveles de gobierno

Autor autor Cesar Barragán Cesar Barragán el 09/03/2026 04:41 PM.
En Nogales y editada el 09/03/2026 04:48 PM.