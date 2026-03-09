Casos de menores desaparecidos en Nogales se atienden con alta prioridad

Casos de menores desaparecidos en Nogales, Sonora se ven con alta prioridad en la Mesa de Seguridad, con tecnología y voluntad en coordinación con las autoridades de los tres niveles de gobierno.
En la Mesa de Seguridad de Nogales se tiene tecnología y voluntad para la investigación y seguimiento de algunos casos de personas menores de edad desaparecidas, las últimas dos situaciones de las que se informaron ya fueron resueltas y desde un principio se trabajó para ello, argumentó el alcalde Juan Francisco Gim Nogales.
Tras los casos más recientes como el de una mujer y su hijo reportados como desaparecidos, así como el caso de Leslie Viridiana estudiante de la Secundaria General 1, desaparecidos en días de la semana pasada dijo ya fueron localizados.
Hubo una desaparecida, la mamá con su niño que ayer entre las 11 y las 12 los encontraron en el poblado Miguel Alemán, el niño se canalizó al DIF Municipal de esa ciudad y ahorita se encuentra estable.
Por supuesto son temas que se ven en la mesa de seguridad con alta prioridad, el caso de Leslie Viridiana ya se tiene localizada en qué Estado esta, ella tiene comunicación por teléfono con la familia ella está en otro estado ya ubicada, expresó Gim Nogales.
Son temas de seguridad el mensaje para las mamás que sufren este tipo de situaciones es decirles que la competencia no nos limita con dependencia hasta donde lleguemos, yo soy el que presido la mesa de seguridad todos los días y son temas prioritarios, yo me encargo de coordinar con los demás cuerpos este tipo de actividades, me toquen o no me toquen, pero son importantes y son temas que atiendo, señaló.
Sobre el caso el munícipe detalló que desconocen el motivo por el cual la menor huyo de su domicilio y se trasladó a otro estado.