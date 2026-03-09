Detectan aumento en robo de agua y reconexiones ilegales en Nogales

El organismo operador de agua potable informó que colonias como San Miguel, Lomas de Anza y Romanza concentran la mayor incidencia de tomas clandestinas, lo que genera daños a la red y costos adicionales

Autor autor Cesar Barragán Cesar Barragán el 09/03/2026 04:58 PM.
En Nogales y editada el 09/03/2026 05:01 PM.