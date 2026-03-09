Detectan aumento en robo de agua y reconexiones ilegales en Nogales

El Organismo Operador de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Nogales, Sonora aseguró que actualmente enfrentan un aumento en el robo de agua potable a través de conexiones y reconexiones ilegales en diferentes sectores de la ciudad.
El director del organismo Leonardo Sandoval explicó que sectores como San Miguel, Lomas de Anza, Lomas del Sol, Romanza, entre otros más son las colonias más conflictivas en este sentido, que representan la mayor afectación.
Ahorita tenemos mucho vandalismo en ese sentido, tenemos robo de agua, reconexiones ilegales y mucha gente ha estado participando con nosotros, hay que exponer a esta gente, el día de hoy presentamos dos denuncias en la fiscalía, pero aparte necesitamos también que la ciudadanía nos ayude a exponer a estas personas que le están haciendo daño a ellos mismo, señaló.
Tenemos muchos informes de personas que nos están haciendo daño en los drenajes, tenemos fotografías y videos por la misma ciudadanía que no está de acuerdo que esta gente sea así no están ayudando, detalló.
Los sectores más señalados y se oye feo decirlo es San Miguel, Lomas de Anza, Romanza en ese sentido que tienen muchos dispendios de agua, entre otras colonias las colonias más antiguas el problema es que hay muchas tomas que no están detectadas y están gozando de servicio gratis por mucho tiempo, acentuó.
Los sectores más señalados y se oye feo decirlo es San Miguel, Lomas de Anza, Romanza en ese sentido que tienen muchos dispendios de agua, entre otras colonias las colonias más antiguas el problema es que hay muchas tomas que no están detectadas y están gozando de servicio gratis por mucho tiempo, acentuó.
En lo que respecta a los costos si tenemos bastantes, hay que mandar una cuadrilla que son dos personas, vehículo, gasolina es turno muchas veces se mandan persona en tiempo extra porque a veces no nos damos abasto, son problemas que tenemos que resolver y nos cuesta a nosotros la pura reparación son más de mil pesos solo una reconexión, finalizó.