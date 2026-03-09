Detenido presunto acosador de menor en Conalep Nogales tras disparo dentro de vehículo

El sujeto fue sometido por el padre de la menor que lo acusó de acoso y posteriormente detenido por la Policía Municipal luego de realizar una detonación dentro de un vehículo

Autor autor Cesar Barragán Cesar Barragán el 09/03/2026 04:52 PM.
En Nogales y editada el 09/03/2026 04:58 PM.