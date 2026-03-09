Detenido presunto acosador de menor en Conalep Nogales tras disparo dentro de vehículo

Un presunto acosador de una menor estudiante del Conalep Nogales fue detenido por la Policía Municipal de Nogales, Sonora, luego de ser confrontado por el padre de la víctima y otra persona con quienes forcejeó y realizó al menos un disparo de arma de fuego al interior de un vehículo.
De acuerdo con la información preliminar fue minutos antes de las 13:00 horas que se informó al 911 sobre detonaciones de arma de fuego en la vía pública frente a dicha escuela y la Secundaria Técnica número 3.
La situación, activo el “código rojo”, acudiendo al sitio las autoridades de los diferentes niveles de gobierno, fueron agentes municipales quienes al ser los primeros respondientes en llegar al sitio observaron a dos hombres que mantenían sometido a un tercero, teniendo en su poder un arma de fuego.
Al instante los agentes bajo comandos controlaron y retuvieron a los involucrados logrando asegurar el arma tipo pistola. Uniéndose al llamado elementos de la Policía Estatal y de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal, así como de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana.
La menor acompañada de otros familiares señaló a las autoridades ministeriales que el hombre que había sido sometido por su padre y otra persona la mantenía azorada ya que la acosaba vía telefónica y decidió contárselo a sus padres quienes acudieron a confrontar al sujeto.
Según testigo el hombre al verse sorprendido y al ser encarado por el padre de su víctima entro a su vehículo un sedán de modelo atrasado donde tomo una pistola, pero fue sometido al interior donde realizó una detonación antes de la llegada de las autoridades. Lo anterior consta en un video que se ha hecho viral en las redes sociales.
Hasta el momento las autoridades no han dado a conocer la identidad del detenido o confirmado los hechos de manera oficial.