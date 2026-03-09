Detenidos en Nogales al conductor de pick‑up robado

La Policía Municipal aseguró a dos personas que circulaban en una camioneta Dodge Ram detectada como robada por el arco carretero en el Parque Industrial Nuevo Nogales

Autor autor El Diario de Sonora El Diario de Sonora el 09/03/2026 11:19 AM.
En Nogales y editada el 09/03/2026 11:24 AM.