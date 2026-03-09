Detenidos en Nogales al conductor de pick‑up robado

Una pareja que conducía un vehículo que contaba con reporte de robo en esta ciudad fue detenida por la policía municipal en calles del parque Industrial Nuevo Nogales.
De acuerdo con el reporte policial fue a las 20:11 horas que elementos preventivos al encontrarse realizando recorridos de vigilancia sobre el bulevar Productividad de dicho sector observaron un vehículo que coincidía con las características de un automóvil detectado momentos antes en el arco carretero como robado.
Por tal motivo luego de realizar una vuelta sin utilizar su direccional, los agentes le marcaron el alto y abordaron al conductor quien les mostró su licencia de conducir a nombre de Alberto "N" de 39 años de edad.
Al verificar la serie de la unidad, coincidía con el reportado como robado, siendo un pick up de la marca Dodge Ram modelo 2005 de color gris, por lo que procedieron a su detención al igual que la de su acompañante de nombre Guadalupe I. "N" de 32 años quienes fueron puestos a disposición del Centro de Atención Temprana con detenido y el vehículo remolcado a los patios del corralón del C5.