Frente frío 40 traerá lluvias, vientos y bajas temperaturas a Nogales

La entrada del frente frío número 40 y la cuarta tormenta invernal provocará un descenso en la temperatura, lluvias y vientos fuertes en la región, por lo que el Ayuntamiento de Nogales, encabezado por el alcalde Juan Francisco Gim Nogales, exhortó a la población a tomar precauciones para evitar enfermedades respiratorias y accidentes por el uso de calefactores en los hogares.
De acuerdo con el pronóstico meteorológico, para este día se prevé 70 por ciento de probabilidad de lluvia por la tarde, mientras que para mañana se esperan temperaturas mínimas de 4 grados centígrados, cielo nublado, vientos moderados y posibilidad de precipitaciones.
La titular de la Unidad Municipal de Protección Civil, Julia Ochoa Zavala, pidió a los nogalenses abrigar adecuadamente a los niños, así como proteger a los adultos mayores y a las personas con enfermedades crónicas, quienes son los sectores más vulnerables ante los cambios bruscos de temperatura.
La funcionaria recomendó además evitar realizar actividad física al aire libre durante las bajas temperaturas, consumir abundantes líquidos y alimentos ricos en vitamina C, además de acudir al médico en caso de presentar síntomas de enfermedades respiratorias y evitar la automedicación.
Asimismo, exhortó a la población a no exponerse por tiempos prolongados al aire frío y a utilizar ropa abrigadora para prevenir afectaciones a la salud.
Con el propósito de evitar accidentes dentro de los hogares, la dependencia llamó a la ciudadanía a no utilizar anafres ni braceros dentro de las viviendas, mantener al menos una ventana ligeramente abierta cuando se utilicen calefactores y dar mantenimiento a los calentadores ambientales.
También recomendó solicitar el apoyo de especialistas para revisar los aparatos de calefacción, ya sean eléctricos o de combustible, antes de ponerlos en funcionamiento.
Finalmente, Ochoa Zavala advirtió que las condiciones climáticas pueden variar y que podrían presentarse lluvias de moderadas a fuertes, lo que podría provocar el crecimiento de arroyos y el riesgo en algunas calles, por lo que pidió a automovilistas y peatones no intentar cruzar corrientes de agua ni transitar por zonas de riesgo.