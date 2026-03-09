Frente frío 40 traerá lluvias, vientos y bajas temperaturas a Nogales

Protección Civil exhortó a la población a tomar precauciones ante el descenso de temperatura, con mínimas de hasta 4 grados y probabilidad de lluvias en la región

