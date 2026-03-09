Guardia de seguridad resulta herido al enfrentar a presunto ladrón en tienda Ley Express

Con lesiones de gravedad resultó un guardia de seguridad de la tienda Ley Express cuando intentó detener a un ladrón que sorprendió sacando mercancía sin pagar el cual lo lesionó con un arma punzo cortante.
Este hecho se documentó alrededor de las 17:13 horas cuando elementos de la Policía Municipal de Nogales, Snora fueron alertados vía radiofrecuencia del C5 para que se trasladarán al Hospital IMSS Bienestar donde reportaban a una persona lesionada con arma blanca.
En el lugar se entrevistaron con Luis A. de 19 años, el cual les manifestó que momentos antes al encontrarse laborando como guardia de seguridad de dicha tienda ubicada sobre la avenida Tecnológico, observó a un sujeto que estaba ocultando mercancía entre su ropa, para posteriormente salir de la tienda activando las alarmas de robo.
Detalló que le dio alcance en la puerta principal, exigiendo que devolviera la mercancía sustraída, sacando un shampoo que tenía oculta en su tobillo, tomando en ese instante un objeto punzocortante con el que lo lesionó en su pierna izquierda, huyendo a fuerza de carrera.
Al encontrarse herido fue auxiliado por sus compañeros quienes lo trasladaron al hospital donde fue valorado con lesiones que tardan en sanar más de 15 días. Los agentes informaron del caso al Centro de Atención Temprana para su investigación y seguimiento.