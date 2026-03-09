Guardia de seguridad resulta herido al enfrentar a presunto ladrón en tienda Ley Express

...

El joven intentó detener a un sujeto que sustrajo mercancía sin pagar, pero fue lesionado con un arma punzocortante en la pierna antes de que el agresor huyera

Autor autor El Diario de Sonora El Diario de Sonora el 09/03/2026 10:57 AM.
En Nogales y editada el 09/03/2026 11:03 AM.