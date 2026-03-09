Impulsan movilidad sustentable y rutas ciclistas seguras en Nogales

...

Autoridades municipales y la comunidad ciclista trabajan en conectar ciclovías y mejorar carriles compartidos para fomentar una convivencia vial segura y reducir el congestionamiento en la ciudad

Autor autor Eliazar Álvarez Eliazar Álvarez el 09/03/2026 11:53 AM.
En Nogales y editada el 09/03/2026 11:59 AM.