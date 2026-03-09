Impulsan movilidad sustentable y rutas ciclistas seguras en Nogales

La ciudad fronteriza se encamina hacia una transformación en su movilidad urbana, al buscar equilibrar el espacio entre automovilistas y usuarios de transporte alternativo hacia una movilidad sustentable. Bladimir Gil, Presidente de la Comisión de Ciclismo en Nogales, Sonora, destacó los esfuerzos conjuntos con las autoridades municipales para fortalecer la infraestructura y fomentar una convivencia vial segura.
Agradeció la voluntad del Gobierno de la ciudad a través del alcalde Juan Gim, el secretario de Desarrollo Urbano Jorge Medina, el jefe de Tránsito Eliseo Estrada y el director del instituto del Deporte Marco Martínez, con respaldo y apoyo de la comunidad ciclista.
Expuso que la infraestructura estratégica es uno de los pilares de este cambio es la conectividad de las rutas existentes, de ahí la premura de informar sobre el avance para enlazar la ciclovía del Periférico Colosio con la calle Obregón a través de la avenida Kennedy.
Además, se trabaja en la proyección de reubicar el carril compartido asignado en la avenida Plutarco Elías Calles hacia el carril derecho, una medida correctiva que busca reducir los riesgos derivados de los múltiples accesos vehiculares en la zona, así como la visión de utilizar también el bulevar Nogales 2000 con esta cultura de infraestructura compartida.
Nogales tiene una configuración de pocas vías principales, lo que hace necesario optimizar el uso compartido de las mismas, señaló Gil, al subrayar que la movilidad sustentable no solo beneficia a los ciclistas, sino que ayuda a mitigar el congestionamiento vial que afecta a toda la ciudadanía.
Manifestó que estas actividades buscan integrar a la comunidad y visibilizar el ciclismo como una opción recreativa y competitiva saludable, pero también de concientización como una tarea pendiente ante la ciudadanía usuaria de las vías públicas, desde una perspectiva de compartir las rutas.
Señaló que, sin embargo, la infraestructura es solo una parte de la ecuación, por lo que hizo un llamado a la empatía por parte de automovilistas, transportistas y motociclistas, al recordó que quienes viajan en bicicleta o scooter son ciudadanos vulnerables que merecen respeto en la vía pública.
Para reforzar este mensaje, se planea una serie de foros de movilidad y seguridad vial en instituciones educativas y centros de trabajo, en colaboración con el Departamento de Tránsito y el Instituto del Deporte, con el objetivo claro de hacer de Nogales una ciudad más segura y eficiente para todos sus habitantes.