Lanzan certificación en consejería en adicciones con validez oficial en Nogales

Con el objetivo de brindar herramientas profesionales y legales para el combate a las adicciones, la Casa Albergue Contra Adicciones Femenil anunció el inicio de la convocatoria para la Certificación en Consejería en Adicciones, la cual contará con validez oficial ante la SEP y CONOCER.
Clelia Trevizo, fundadora del centro y pionera en esta certificación en la ciudad, informó que el programa educativo iniciará el próximo martes 17 de marzo, cuya capacitación consta de un total de 30 horas lectivas, distribuidas en seis sesiones de 3:00 a 5:00 de la tarde, y será impartida por especialistas en psicología provenientes de Hermosillo.
La consejería es el acompañamiento profesional que hoy sustituye figuras antiguas como el ´padrino´ o ´madrina´, queremos que quienes ayuden a otros tengan el respaldo técnico y la cédula correspondiente, explicó Trevizo.
La sociedad a veces nos ve como un desecho humano, pero somos personas que cometieron un error y tienen derecho a cambiar, yo soy prueba de que la rehabilitación existe; cumpliré 24 años limpia, compartió con emotividad, al hacer un llamado a la empatía familiar y social.
Para mayores informes e inscripciones, las personas interesadas pueden acudir directamente a las instalaciones de la Casa Albergue Contra Adicciones Femenil en Nogales en calle Héroes y Río Papaloapan número 423, de la colonia Héroes.