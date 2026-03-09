Lanzan certificación en consejería en adicciones con validez oficial en Nogales

...

La Casa Albergue Contra Adicciones Femenil abrió la convocatoria para un programa de 30 horas avalado por la SEP y CONOCER, dirigido a personal de rehabilitación y familiares que deseen apoyar procesos de recuperación

Autor autor Eliazar Álvarez Eliazar Álvarez el 09/03/2026 11:47 AM.
En Nogales y editada el 09/03/2026 11:50 AM.