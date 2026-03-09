Marchan familias de desaparecidos en Nogales para exigir justicia y empatía

En la jornada de la tarde noche del viernes, familiares que integran el colectivo Buscadoras de la Frontera Nogales A.C. tomaron la avenida Álvaro Obregón en Nogales, Sonora para realizar una marcha pacífica. El objetivo, visibilizar la crisis de desapariciones forzadas en la región, exigir a las autoridades la pronta localización de sus seres queridos y apelar a la empatía y solidaridad de la ciudadanía.
Durante el desarrollo de esta movilización, en la cual madres, padres, hermanos e hijos caminaron resguardados por un convoy de vehículos familiares y patrullas de la Policía Estatal de Seguridad Pública y Tránsito Municipal, como parte de garantizar el orden y la seguridad de manifestantes.
Como parte de la ruta, el contingente con su mensaje que busca la empatía de la comunidad nogalense y el fomento de la denuncia anónima para localizar a sus familiares, circuló lentamente por la avenida principal de la ciudad, tuvieron una vigila en “El Árbol de la Esperanza” ubicado en la plaza Colosio y cerraron en las instalaciones de la Fiscalía General de Justicia del Estado en Nogales.
Entre los rostros visibles en las pancartas y lonas que portaban los familiares se encontraban los de Mario Nathaniel Martínez Lozoya, Edgar Enrique Reyna Quintero, Ariel Enrique León González, Jesús Antonio Loera Rubio, Ángel Abraham Romero Rivera y José Esteban Jiménez, entre muchos otros cuyas familias se niegan a olvidar.
Junto a las fichas de búsqueda, resaltaban cartulinas hechas a mano con mensajes que reflejan la angustia y el amor incondicional de las madres: “Nadie detiene al amor. Te buscaré hasta encontrarte”. “Si sabes algo habla. ¡Una madre merece saber dónde los dejaron!”. “Hasta encontrarte... Mientras viva te seguiré buscando”.
El silencio de la noche fue roto por los cánticos y consignas que resonaron a lo largo de la avenida Álvaro Obregón, donde las familias alzaron la voz para exigir respuestas y recordar a la sociedad que el problema de las desapariciones afecta a todos.
Entre las consignas más resonantes destacaron: “¡Vivos se los llevaron, vivos los queremos!”, “Señor, señora, no sea indiferente, se llevan a nuestros hijos delante de la gente”, “¿Por qué los buscamos? ¡Porque los amamos!”, “De la tierra al cielo, hijo, escucha, tu madre está en la lucha”.
La marcha también tuvo un mensaje directo hacia las autoridades que manejan las cifras oficiales de desaparecidos, al grito de: “No somos uno, no somos cien, pinche gobierno, cuéntanos bien”.
La movilización transcurrió sin incidentes, al demostrar que la lucha de estas familias se sostiene desde la paz, el amor y la esperanza inquebrantable de volver a ver a los suyos, a través de la sensibilización social y sus acciones permanentes de búsqueda.