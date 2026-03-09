Marchan familias de desaparecidos en Nogales para exigir justicia y empatía

Integrantes del colectivo Buscadoras de la Frontera realizaron una movilización pacífica por la avenida Álvaro Obregón para visibilizar la crisis de desapariciones y pedir apoyo ciudadano para localizar a sus seres queridos

Autor Eliazar Álvarez el 09/03/2026 11:24 AM.
En Nogales