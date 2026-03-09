Muere motociclista tras derrapar en acceso a la colonia Las Acacias

...

El hombre, de aproximadamente 45 años, cayó de su motocicleta y se golpeó la cabeza contra la guarnición; socorristas confirmaron que ya no contaba con signos vitales

Autor autor Cesar Barragán Cesar Barragán el 09/03/2026 11:07 AM.
En Nogales y editada el 09/03/2026 11:19 AM.