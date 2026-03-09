Muere motociclista tras derrapar en acceso a la colonia Las Acacias

Un motociclista de aproximadamente 45 años de edad, perdió la vida luego de caer del vehículo y golpearse la cabeza en hechos ocurridos sobre la calle principal de acceso a la colonia Las Acacias en Nogales, Sonora.
De acuerdo con información oficial fue alrededor de las 14:00 horas que se informó al 911 sobre el accidente, caída y derrape de una motocicleta sobre el bulevar Las Acacias donde se encontraba una persona lesionada.
Al lugar acudieron elementos de tránsito municipal quienes observaron al motociclista tendido en el pavimento, siendo auxiliada por socorristas de la Cruz Roja quienes determinaron que ya no contaba con signos vitales.
A un lado del cuerpo se encontró una motocicleta Itálica F150 de color gris, que según testigos era la que momentos antes el conductor tripulaba rebasando vehículos hasta que sorpresivamente derrapó y se golpeó la cabeza con la guarnición quedando en el lugar.
En el sitio del lamentable accidente las autoridades localizaron una credencial oficial con el nombre de Roberto Abad con dirección en dicho sector.
Fueron elementos de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal quienes acudieron al lugar junto con periciales de la FGJE de Sonora quienes ordenaron que el cuerpo fuera llevado a una funeraria local donde continuaron con los trabajos de ley.