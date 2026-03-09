Nogales reconoce a policías femeninas en evento del Día Internacional de la Mujer

En el marco de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, el Ayuntamiento de Nogales llevó a cabo el evento “Mujeres de Honor: La mujer trasciende por capacidad y perseverancia”, dirigido al personal femenino de la Comisaría de Seguridad Pública, con el propósito de reconocer su labor y promover espacios de reflexión sobre su bienestar integral.
Durante el encuentro, el alcalde Juan Francisco Gim Nogales destacó el papel fundamental que desempeñan las mujeres dentro de las corporaciones de seguridad, al asumir con responsabilidad, disciplina y vocación de servicio la tarea de proteger a la ciudadanía.
La labor que ustedes realizan es fundamental para la tranquilidad de nuestra comunidad. Hoy vemos con orgullo a mujeres portando el uniforme y asumiendo la responsabilidad de cuidar y brindar seguridad a las familias de Nogales, expresó el presidente municipal.
El alcalde resaltó la importancia de este tipo de actividades, al señalar que la salud de las mujeres es un elemento clave para su desarrollo personal, familiar y profesional.
Cuando una mujer está bien en su salud física, emocional y mental, tiene la fuerza para seguir construyendo familia, comunidad y sociedad. Por eso es importante generar espacios de información y reflexión como este, agregó.
Las mujeres demuestran todos los días su valor, su disciplina y su compromiso con la sociedad. Gracias a ese esfuerzo hoy forman parte activa de las instituciones que protegen a nuestra comunidad, afirmó.
También estuvieron presentes Julia Patricia Huerta Rivera, tesorera municipal; Daniela Pérez Esquer, directora del Instituto Nogalense de las Mujeres; Paulina Delgado Ríos, directora del DIF Nogales, además del comisario de Seguridad Pública, Luis Arturo Corrales Ley, quienes acompañaron al personal femenino de la corporación en esta actividad conmemorativa.
El Gobierno de la Ciudad reiteró su reconocimiento a las mujeres que forman parte de Seguridad Pública de Nogales, destacando su valentía, profesionalismo y compromiso con la protección y el bienestar de la comunidad.