Nogales reconoce a policías femeninas en evento del Día Internacional de la Mujer

...

El Gobierno municipal realizó el evento “Mujeres de Honor” para destacar la labor, compromiso y bienestar integral del personal femenino de la corporación

Autor autor El Diario de Sonora El Diario de Sonora el 09/03/2026 01:45 PM.
En Nogales y editada el 09/03/2026 02:24 PM.