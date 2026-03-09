Reportan allanamiento de morada en la colonia Luis Donaldo Colosio

Una mujer de 50 años alertó a la Policía Municipal luego de que un sujeto desconocido ingresara a su vivienda; el hombre fue localizado en el lugar

