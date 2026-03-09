Reportan allanamiento de morada en la colonia Luis Donaldo Colosio

Una mujer residente de la colonia Luis Donaldo Colosio reportó a las autoridades que fue víctima de allanamiento de morada por un sujeto desconocido.
El reporte policial detalla que fue a las 17:00 horas que elementos de la Policía Municipal de Nogales, Sonora, fueron alertados vía radiofrecuencia para que se trasladarán a la calle Javapáez de la colonia señalada donde reportaban un allanamiento de domicilio.
Una vez en el lugar los agentes se entrevistaron con Eva D. de 50 años de edad, quien les manifestó que momentos antes salió de su casa y momentos después fue alertada por una vecina sobre que un hombre se había introducido a su vivienda.
Detalló que se trasladó a su casa y al estar en presencia de los oficiales ubicaron a la persona que coincidía con las características del sujeto señalado, haciendo mención la reportante que solo era su deseo que se retirara de su casa. Se desconoce la identidad del allanador y si ocasionó o robo algo del lugar.