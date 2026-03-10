Colaboradores de empresa realizan Kaizen Social en Unison Nogales

En el marco de las celebraciones por su 45 aniversario de operaciones en esta frontera, una empresa maquiladora reafirmó su compromiso con la comunidad mediante la realización de un “Kaizen Social”, una iniciativa de mejora colaborativa que involucró directamente a estudiantes y docentes de la Universidad de Sonora (UNISON), Campus Nogales, Sonora.
Como parte de su filosofía como Empresa Socialmente Responsable (ESR), Badger Meter ha decidido trascender las paredes de su planta para aplicar la metodología de optimización industrial en el entorno civil. En esta ocasión, la jornada se centró en la rehabilitación y limpieza de espacios compartidos, buscando elevar la calidad de vida de los habitantes de la zona.
Como parte del fomento de valores más allá de la manufactura, desde la directiva de la empresa, se destacó que este tipo de eventos son fundamentales para la formación integral de jóvenes y el sentido de pertenencia de sus trabajadores.
Señalaron que es un programa de apoyo a la comunidad que se realiza 4 veces al año en sectores educativos donde hay hijos de empleados o empleados estudiando y en parques donde hay familias que colaboran en la compañía. En esta ocasión participaron más de 15 empleados y sus familias liderados por el Director de Recursos Humanos Edgardo Zubiate y más de 40 alumnos convocados por La Jefa del Departamento de Ciencias Económico Administrativas María Guadalupe Torres Figueroa.
Expusieron que estos eventos ayudan a fortalecer los valores de responsabilidad y solidaridad, tanto en los alumnos como en colaboradores que integran la plantilla laboral en la empresa. El objetivo es mantener espacios limpios y seguros que propicien un mejor estilo de vida, armonía y convivencia.
Al resaltar un aniversario con propósito, cumplir 45 años en la industria manufacturera de Nogales no es un logro menor, al refrendar que han logrado consolidarse no solo como un referente en producción, sino como un pilar en el desarrollo social de la región.
La alianza con la Universidad de Sonora subraya la importancia de la vinculación entre la academia y el sector privado para generar cambios tangibles en el entorno urbano.
La jornada concluyó con un ambiente de camaradería, dejando como resultado áreas recuperadas y la semilla de la mejora continua, plantada en las nuevas generaciones de profesionales nogalenses.