Colaboradores de empresa realizan Kaizen Social en Unison Nogales

...

Como parte de su 45 aniversario, la compañía Badger Meter llevó a cabo una jornada de mejora comunitaria en colaboración con alumnos y docentes de la Universidad de Sonora

Autor autor Eliazar Álvarez Eliazar Álvarez el 10/03/2026 11:11 AM.
En Nogales y editada el 10/03/2026 11:29 AM.