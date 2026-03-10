Confirma Fiscalía cargos contra acusado de acosar a estudiante del Conalep Nogales

La intervención de una familia preocupada por el acoso sexual en perjuicio de su hija de 15 años y la acción oportuna de la policía municipal en atención a un llamado sacaron de las calles de Nogales, Sonora a un peligroso depredador sexual.
Es el caso de una estudiante del Conalep Nogales quien inició con la venta de quesos a través de las redes sociales con el fin de ayudar a sus padres en su negocio, después de la escuela la joven ponía un puesto por afuera de una conocida tienda comercial producto que también ofertaba en sus redes sociales.
Nunca se imaginó que un presunto cliente quien la contacto para comprarle mercancía, en realidad era un acosador quien ya planeaba hacerla su víctima.
Se trata del hoy detenido Juan Carlos “N”, de 50 años de edad, quien al contar con el teléfono de la menor logró obtener información de las actividades de la adolescente, tras algunas compras de queso decidió comenzar con su acoso hasta llegar al grado de enviarle fotografías de índole sexual.
Hoy se sabe que el detenido incluso le ofreció dinero a cambio de que ella también le enviara imágenes explicitas. Atemorizada por el sujeto la niña decidió contar a sus padres lo sucedido ya que le había dicho el agresor que pasaría por ella a la salida de su escuela.
Ante la situación su padre y otros familiares acudieron a las inmediaciones del plantel donde confrontaron al agresor quien llegó al lugar como lo había amenazado, siendo confrontado y al descubierto tomó un arma de fuego para agredirlos, pero fue sometido al interior de su propio vehículo.
Decenas de alumnos del Conalep y de la escuela Secundaria Técnica número 3 documentaron el hecho violento que constan en vídeos que se han hecho virales en diferentes redes sociales, alertando a las autoridades marcando al 911.
Afortunadamente en cuestión de minutos una patrulla de la policía municipal acudió al lugar y logró controlar el enfrentamiento, y arrestó al acosador señalado.
La Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) confirmó la detención en flagrancia, por la Policía Municipal, de Juan Carlos “N”, de 54 años de edad, por su probable responsabilidad en los delitos de tentativa de homicidio, acoso sexual y lo que resulte, tras un incidente con detonación de arma de fuego registrado en el exterior de planteles educativos, en Nogales, Sonora.
En el informe de la fiscalía también detalla que en el lugar las autoridades lograron el aseguramiento de un casquillo calibre 9 milímetros y un arma de fuego tipo pistola escuadra abastecida con seis cartuchos útiles; el detenido quedó a disposición del Agente del Ministerio Público, quien continuará con la integración de la carpeta de investigación por los delitos señalados.
Se espera que en las próximas horas se informe sobre el resultado de la primera audiencia sobre el caso.