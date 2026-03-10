Detienen a adulto mayor tras agredir a policías en Nogales

Un adulto mayor fue detenido por las autoridades luego de enfrentar a golpes a agentes preventivos quienes lo sorprendieron estacionado en su vehículo en un cajón para discapacitados.
El reporte detalla que siendo las 10:50 horas elementos de la Policía Municipal de Nogales, Sonora, al encontrarse realizando recorridos de prevención sobre la avenida Ruiz Cortines a la altura de la CFE, cuando observaron un vehículo Chevrolet Colorado año 2018 de color blanco estacionado en un cajón para personas con discapacidad.
Al no contar con placas o tarjetón que acreditara que podía estar estacionado en dicho lugar, abordaron al conductor del sexo masculino a quien le dieron la indicación de retirarse de dicho cajón de estacionamiento, a lo que accedió de manera negativa a exceso de velocidad.
Por tal motivo de nueva cuanto lo retuvieron siendo en ese momento que se tornó agresivo reclamando a los oficiales el motivo para detenerlo si ya se había quitado del estacionamiento, descendiendo de su vehículo agrediendo a los oficiales de manera verbal para posteriormente empujar al oficial.
Ante lo sucedido los uniformaron procedieron a su detención identificándose con el nombre de Edilberto "N" de 62 años quien opuso férrea resistencia forcejeando para evitar ser detenido, hasta que pudo ser sometido, lo que se hizo del conocimiento del Centro de Atención Temprana con detenido, quien ordenó que la persona fuera puesta a su disposición y que el vehículo fuera remolcado a los patios del corralón del C5.