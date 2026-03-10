Detienen a adulto mayor tras agredir a policías en Nogales

El hombre fue arrestado luego de enfrentar a agentes municipales que le pidieron retirar su vehículo de un cajón exclusivo para personas con discapacidad

Autor autor El Diario de Sonora El Diario de Sonora el 10/03/2026 04:29 PM.
En Nogales y editada el 10/03/2026 04:33 PM.