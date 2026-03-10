Detienen a hombre por allanamiento de morada en la colonia Nuevo Nogales

El sujeto fue sorprendido dentro de un domicilio y detenido por la policía municipal tras ser señalado por el propietario

Autor autor El Diario de Sonora El Diario de Sonora el 10/03/2026 04:16 PM.
En Nogales y editada el 10/03/2026 04:27 PM.