Detienen a hombre por allanamiento de morada en la colonia Nuevo Nogales

Un hombre fue detenido por la policía al ser sorprendido al interior de un domicilio en la colonia Nuevo Nogales.
Los reportes oficiales detallan que siendo las 11:41 horas elementos preventivos se trasladaron a la avenida Nuevo Nogales, de la colonia del mismo nombre, donde reportaban un allanamiento de morada.
Al dirigirse al domicilio a la altura de la calle Nueva Galicia, los agentes observaron a una persona del sexo masculino realizar señas, mismo que los abordó señalando a un masculino que caminaba por la acera como quien momentos antes lo sorprendió al interior de su domicilio.
Detalló que momentos antes al llegar a su casa encontró al sujeto dentro y al confrontarlo dicha persona al verse descubierta optó únicamente por retirarse, por lo que marcó al 911 siguiéndolo sin perderlo de vista.
Ante los señalamientos los agentes procedieron a la detención de Edgar J. "N" de 44 años de edad, mismo que fue puesto a disposición del Centro de Atención Temprana con detenido.