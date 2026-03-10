Detienen a presunto ladrón dentro de agencia Nissan en Nogales

Una persona fue entregada a la policía tras ser detenida por un guardia de seguridad de la agencia automotriz Nissan donde entró para robar.
Este hecho se documentó alrededor de las 01:22 horas cuando elementos de la Policía Municipal de Nogales, Sonora, fueron alertados vía radiofrecuencia del C5 para que se trasladaran a la agencia automotriz Nissan donde reportaban un robo.
En el lugar se entrevistaron con John B. de 44 años, quien les argumentó que siendo las 01:10 horas al estar trabajando como guardia de seguridad en el área de monitoreo, se percata de una persona que ingresó a las instalaciones en la parte trasera.
Al ir a revisar encontró a dicha persona de frente cargando una máquina de soldar y una careta los cuales son propiedad de la agencia por lo que procedió a retenerla y dar aviso al 911.
Ante lo sucedido los agentes procedieron a la detención de Jesús B. "N" de 24 años, lo que se hizo del conocimiento del Centro de Atención Temprana con detenido, quien ordenó que dicha persona fuera puesta a su disposición junto con la materia del delito.