Detienen a presunto ladrón dentro de agencia Nissan en Nogales

Un guardia de seguridad sorprendió al sujeto cuando intentaba llevarse una máquina de soldar y una careta, por lo que fue retenido y entregado a la Policía Municipal

Autor autor El Diario de Sonora El Diario de Sonora el 10/03/2026 10:52 AM.
En Nogales y editada el 10/03/2026 11:01 AM.