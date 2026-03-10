Fallece maestra tras aparatoso choque en el periférico Colosio de Nogales

Teresa de Jesús Romero murió en el hospital a consecuencia de un shock hipovolémico luego de quedar prensada tras un accidente entre dos vehículos

Autor autor Cesar Barragán Cesar Barragán el 10/03/2026 04:09 PM.
En Nogales y editada el 10/03/2026 04:16 PM.