Fallece maestra tras aparatoso choque en el periférico Colosio de Nogales

Una mujer conocida maestra de ambos Nogales murió por shock hipovolémico al protagonizar un aparatoso choque sobre el periférico Colosio a la altura del bulevar del Ensueño.
De acuerdo con información oficial se trata de quien llevara el nombre de Teresa de Jesús Romero quien fuera maestra de primaria en Nogales, Sonora y actualmente asesora en Nogales, Arizona.
El reporte de seguridad pública detalla que siendo las 17:21 horas del lunes elementos de Tránsito Municipal fueron alertados vía radiofrecuencia del C5 para que se trasladaran a dicho lugar donde reportaban un accidente de tránsito tipo choque entre dos vehículos.
En el sitio observaron un vehículo tipo vagoneta de la marca Nissan Rogue modelo 2016 de color negro y un vehículo Jeep Grand Cherokee de color gris, con impactos recientes, y en el primer vehículo a una mujer prensada al interior e inconsciente.
Por lo que solicitaron la presencia de los Bomberos de Nogales, quienes al llegar al lugar lograron liberarla para ser trasladada a recibir atención médica al Hospital IMSS Bienestar, con lesiones de gravedad en su pierna izquierda.
En el lugar de los hechos se presentó quien dijo ser el conductor de la vagoneta de la marca Jeep Cherokee, quien detalló que momentos antes al encontrarse conduciendo por el bulevar con dirección al norte a la altura del puente del puente del Ensueño, la conductora del otro vehículo realizó una vuelta en “U” de manera sorpresiva, cortando su circulación y provocando ser impactada con su vehículo perdiendo el control por varios metros hasta la posición final.
Fue a las 19:33 horas que se informó a las autoridades que Teresa de Jesús había dejado de existir, a consecuencia del shock hipovolémico, lo que se hizo del conocimiento del Centro de Atención Temprana para su conocimiento, determinando mediante peritaje que la responsable del accidente fue la conductora fallecida.