Mujeres en rehabilitación buscan certificarse como consejeras en adicciones en Nogales

Tres internas de la Casa Albergue contra Adicciones A.C. Femenil se preparan para participar en un taller que les permitirá ayudar a otras personas a superar el consumo y reconstruir sus vidas

Autor autor Eliazar Álvarez Eliazar Álvarez el 10/03/2026 12:10 PM.
En Nogales y editada el 10/03/2026 12:26 PM.