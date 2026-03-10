Realiza Cecati 118 ceremonia de imposición de cofias y entrega de diplomas en Nogales

El Centro de Capacitación para el Trabajo Industrial (Cecati) 118 encabezó en Nogales, Sonora una ceremonia de imposición de cofias de auxiliar de enfermería y fistoles, así como entrega de diplomas a egresados de asistencia educativa y alumnos de bachillerado CAED del ciclo escolar 2025-2026.
El programa se llevó a cabo en el Teatro Auditorio de la ciudad con honores a la bandera y participación de banda de guerra del Cobach y como invitados especiales figuraron Martín Salazar Figueroa, representante de la subdirección de enlace en Sonora; Cinthia Verónica Romero Ramírez, jefa de Enfermeras del Hospital General IMSS Bienestar y Reyna Liliana Ocampo Verdugo, jefa de puso de Urgencias del IMSS de Nogales.
Con la representación del plantel les dio la bienvenida la responsable de las funciones de Dirección Rocío Ignacia Sanabria Yuriar y la encargada de Bachillerato CAED Minerva Leyva Leyva, con especial referencia de beneplácito para la institución en el cumplimiento de su formación profesional.
Durante el encuentro, el Maestro Edgar Valadez Valdez, director de Educación Municipal, en su calidad de representante del Gobierno de la ciudad, destacó la importancia de alinear los programas locales con las necesidades de la comunidad estudiantil y profesional, al subrayar que la administración actual mantiene un compromiso firme con el desarrollo social a través de la educación y el fortalecimiento de la infraestructura institucional.
Nuestra prioridad es generar las condiciones necesarias para que los programas de apoyo lleguen de manera efectiva a los ciudadanos, el trabajo conjunto con las instancias estatales es fundamental para potenciar el impacto de nuestras acciones, declaró el maestro Edgar Valadez durante su intervención.