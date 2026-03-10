Realizan jornada de esterilización, vacunación y adopción de mascotas en Nogales

...

Durante la actividad organizada por el Gobierno de la Ciudad se realizaron 66 esterilizaciones, se aplicaron 76 vacunas y se concretaron cuatro adopciones para promover el bienestar animal

Autor autor El Diario de Sonora El Diario de Sonora el 10/03/2026 11:06 AM.
En Nogales y editada el 10/03/2026 11:11 AM.