Realizan jornada de esterilización, vacunación y adopción de mascotas en Nogales

Con resultados positivos para el bienestar animal, el Ayuntamiento de Nogales llevó a cabo una jornada de castración, vacunación y adopción, en la que se realizaron 66 esterilizaciones, se aplicaron 76 vacunas y se concretaron cuatro adopciones, beneficiando tanto a las mascotas como a las familias nogalenses.
La actividad se desarrolló el domingo 8 de marzo con el objetivo de fomentar la tenencia responsable de mascotas y contribuir al control de la población animal en el municipio.
La directora de Salud Municipal, Viviana García Ruiz, explicó que estas jornadas buscan acercar a la ciudadanía servicios que favorezcan el cuidado adecuado de perros y gatos.
Se brindan servicios de adopción, esterilización y vacunación. También se recibe a los animales que algunas personas ya no pueden tener; ese servicio tiene un costo que se destina a la atención y cuidado de los perritos, señaló.
Trajimos alrededor de ocho perritos del Centro de Atención y Bienestar Animal; hasta el momento ya se han logrado varias adopciones. En esta ocasión únicamente pudimos traer cachorros por las dimensiones del lugar, pero en las próximas jornadas buscaremos traer a más perritos para que puedan encontrar un hogar, añadió.
Les agradecemos mucho su apoyo y la buena respuesta de la comunidad. Los animalitos que tenemos en CABA estarán participando en futuras jornadas para que puedan ser adoptados y tener una mejor vida, concluyó.