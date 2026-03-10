Reconocen a 21 mujeres destacadas en Nogales con el evento “Mujeres que Dejan Huella”

En el marco de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, el Ayuntamiento de Nogales, a través del Instituto Nogalense de las Mujeres (INM), llevó a cabo el evento “Mujeres que Dejan Huella”, una ceremonia de reconocimiento a 21 mujeres cuya trayectoria, liderazgo y compromiso social han contribuido de manera significativa al bienestar de la comunidad.
La actividad se desarrolló este lunes 9 de marzo, en el Salón Cántico Nuevo, ubicado en el Parque Industrial del FOPIN, con la participación de autoridades municipales, representantes de organismos civiles, empresariales y sociales, así como invitadas especiales que se sumaron a este acto de reconocimiento al liderazgo femenino en la ciudad.
Durante su mensaje, el presidente municipal Juan Francisco Gim Nogales destacó la importancia de reconocer el papel fundamental que las mujeres desempeñan en la construcción de una sociedad más justa, incluyente y solidaria.
Reconocer a estas mujeres es reconocer el trabajo silencioso, constante y valiente que transforma comunidades. En Nogales tenemos mujeres que inspiran, que abren camino y que, con su esfuerzo diario, dejan huella en la vida de muchas personas, expresó el alcalde.
Desde el Gobierno de la Ciudad seguiremos trabajando para generar espacios donde las mujeres puedan desarrollarse plenamente, donde su liderazgo sea reconocido y donde su participación continúe fortaleciendo el presente y el futuro de Nogales, agregó.
Hoy celebramos la historia, la lucha y el compromiso de mujeres que han dedicado su vida a servir, a apoyar a otros y a impulsar el desarrollo de nuestra comunidad. Ellas representan el ejemplo de que cuando una mujer avanza, avanza toda la sociedad, señaló.
Asimismo, asistieron regidoras y directoras del Gobierno Municipal, representantes de organismos empresariales y sociales, integrantes de la comunidad indígena, autoridades del Centro de Justicia para las Mujeres, del Consulado de Protección en Nogales, del Consulado de México en Nogales, Arizona, del Cereso Femenil, de la coordinación de Centros Libres, así como representantes de organizaciones como George Papanicolaou, CANACINTRA, CANACO, Club Rotary, Compassion Home, Ministerio Nanas, Casa de la Misericordia, INDEX Nogales, además del voluntariado de la 45 Zona Militar y jóvenes mujeres de relevo generacional.
Durante el evento se entregaron reconocimientos a 21 mujeres destacadas en diversos ámbitos, entre ellas: Marcela Sobarzo Lara, en Cultura y Periodismo; Ana Carolina Chávez y Anabel Torres Picos, en el ámbito laboral; Claudia Ericka Sánchez Martínez, en el ámbito ambiental; Lic. Irma Gloria Aguirre Peral, por su trayectoria jurídica; Mtra. Yoana Yasmin Quiñónez Parra, en emprendimiento; Nuri Isabel Soda Jácome, Rosario Echeverría Sotomayor y Mónica Elena Molina Miranda, por su impacto social; Fanny Chávez, en empoderamiento de niñas y adolescentes; Carmen Yolanda Terrazas, en inclusión e igualdad; Dra. Mercedes Gameros Mercado, en salud; Rossana Basurto Álvarez, en educación y academia; Diana Ruth Quijada, en deporte; Sarah Isabel Parra Camacho y Yemilka Hernández, en atención humanitaria; Nereida Guadalupe Muñoz Barrera y Ángela Guadalupe Lara García, en juventud; Imelda Hartley, por su alianza binacional; Julia Isabel Espinoza Vega, en bienestar de la mujer; y Dulce María Navarrete, en liderazgo financiero y gerencial.
El evento incluyó mensajes institucionales, la presentación de semblanzas de las mujeres reconocidas y un video alusivo al origen del 8 de marzo, como parte de las actividades de reflexión y reconocimiento al papel de la mujer en la sociedad.
Con este tipo de iniciativas, el Gobierno de la Ciudad, a través del Instituto Nogalense de las Mujeres, reafirma su compromiso de promover la igualdad, visibilizar el liderazgo femenino y fortalecer la participación de las mujeres en el desarrollo social de Nogales.