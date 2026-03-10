Reconocen a 21 mujeres destacadas en Nogales con el evento “Mujeres que Dejan Huella”

El Gobierno de la Ciudad y el Instituto Nogalense de las Mujeres distinguieron a lideresas de distintos ámbitos por su trayectoria, liderazgo y aportación al desarrollo de la comunidad

Autor autor El Diario de Sonora El Diario de Sonora el 10/03/2026 03:47 PM.
En Nogales y editada el 10/03/2026 03:53 PM.