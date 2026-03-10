Reporta Tesorería de Nogales avance favorable en auditorías al gasto público

En un ejercicio de transparencia y apertura ante el cuerpo colegiado de regidores, la Tesorería Municipal de Nogales, Sonora informó sobre el estado actual de las auditorías que se aplican al gasto público, al destacar un panorama favorable tanto en el manejo de recursos municipales como en la solventación de observaciones de carácter federal, aseguró Julia Huerta Rivera.
Uno de los puntos clave abordados durante la reunión con las comisiones de Hacienda y Transparencia fue el seguimiento a la fiscalización federal, pero también estatal. Se informó que la administración se encuentra en la etapa de cierre del proceso de auditoría correspondiente al primer semestre del ejercicio fiscal 2025 por parte del Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización (ISAF).
De acuerdo con la información proporcionada por la titular de la dependencia, los resultados preliminares se reciben con optimismo, con la proyección de un cierre ordenado de este ciclo. Asimismo, se adelantó que para el próximo mes de abril de 2026 iniciará formalmente la auditoría de la Cuenta Pública 2025, la cual evaluará el ejercicio total del gasto realizado entre enero y diciembre del año pasado, proceso para el cual el municipio se reporta listo.
Respecto a la controversia pública generada por las observaciones de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), se precisó que la administración está a la espera de la notificación formal que deberá llegar en el transcurso de esta semana.
Una vez recibido el documento, el Gobierno de la Ciudad contará con un plazo legal de 30 días para atender y solventar los señalamientos, que ascienden a un estimado de 34.5 millones de pesos. Se enfatizó que este monto representa una mínima parte de un ejercicio fiscal que superó los mil millones de pesos.
Las obras se realizaron y son de beneficio colectivo; no hay señalamientos de que no existan. Estamos listos con toda la documentación para dar certeza a los regidores y a la ciudadanía de que el recurso se aplicó correctamente, puntualizó la funcionaria durante la entrevista.
El objetivo es que la documentación pública del gasto sea accesible y sencilla de fiscalizar, garantizando que cada insumo, como las luminarias observadas en reportes previos, cuente con un respaldo administrativo impecable desde su entrada hasta su destino final.
La Tesorera Julia Patricia Huerta Rivera destacó que la apertura y el diálogo con las diversas fuerzas políticas del Cabildo han sido fundamentales desde el inicio de la gestión en 2021 para ratificar la ruta de transparencia en el ejercicio de las finanzas públicas de Nogales.