Reporta Tesorería de Nogales avance favorable en auditorías al gasto público

Autoridades municipales informaron a regidores que el proceso de fiscalización del ISAF avanza de forma ordenada y que el Ayuntamiento está preparado para atender observaciones de la ASF

Autor autor Eliazar Álvarez Eliazar Álvarez el 10/03/2026 11:29 AM.
En Nogales y editada el 10/03/2026 12:10 PM.