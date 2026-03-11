Adolescente resulta gravemente herido tras chocar cuatrimoto contra muro en Nogales

Con lesiones que ponen en riesgo su vida fue hospitalizado un menor luego de impactarse en una motocicleta de cuatro ruedas sobre el muro de una escuela en la colonia Lomas de Fátima en Nogales, Sonora.
De acuerdo con el reporte de Seguridad Pública siendo las 16:07 horas elementos de la Policía Municipal fueron alertados vía radiofrecuencia del C5 para que se trasladaran a la calle Calzada de la Virgen y Excelsis de la colonia señalada donde reportaban un accidente de tránsito.
En el lugar observaron una motocicleta tipo “cuatrimoto” de la marca Polaris modelo 2006 de color rojo, y a un costado un adolescente de 16 años que se encontraba inconsciente y siendo atendido por paramédicos de Cruz Roja, quienes lo trasladaron al Hospital IMSS Bienestar.
Sobre el accidente se informó que varios menores expusieron a las autoridades que el menor lesionado estaba paseando cuando se impactó contra un muro perimetral de la escuela, mismos que le señalaron el domicilio del lesionado hasta donde se trasladaron para dar aviso a sus familiares.
Informando a la madre del menor que éste había sido trasladado al hospital donde fue valorado con lesiones que tardan más de 15 días en sanar y si ponen en riesgo la vida, lo que se hizo del conocimiento del Centro de Atención Temprana para su seguimiento.