Adolescente resulta gravemente herido tras chocar cuatrimoto contra muro en Nogales

El menor de 16 años fue trasladado al hospital con lesiones que ponen en riesgo su vida luego del accidente en la colonia Lomas de Fátima

Autor autor El Diario de Sonora El Diario de Sonora el 11/03/2026 04:31 PM.
En Nogales y editada el 11/03/2026 04:36 PM.