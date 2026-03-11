Alcalde de Nogales califica como “héroe” a padre que defendió a su hija frente a escuela

...

Juan Gim Nogales destacó el valor del hombre que enfrentó al presunto acosador de su hija y reconoció la rápida respuesta de las corporaciones de seguridad

Autor autor Daniel Torres Daniel Torres el 11/03/2026 05:07 PM.
En Nogales y editada el 11/03/2026 05:13 PM.