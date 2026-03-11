Alcalde de Nogales califica como “héroe” a padre que defendió a su hija frente a escuela

Como un héroe y ejemplo de los que un padre de familia hace por sus hijos, calificó el presidente municipal Juan Francisco Gim Nogales, al hombre que arriesgó su integridad por proteger a su hija en días pasados frente a la escuela Técnica #3, evitando una tragedia.
De la misma forma agradeció la rápida respuesta de los encargados de seguridad en la frontera, quienes en escasos minutos acudieron a controlar la situación sin que se registrarán perdidas que lamentar y así mismo, pusieron a disposición de las autoridades al presunto responsable, quien verá su primera audiencia en los próximos días.
Valoramos mucho lo que el padre de familia hizo. La verdad que se podría calificar como un héroe y se demuestra que un padre de familia hacemos por nuestros hijos y damos la vida que sea necesario. En este caso él hizo todo por su hija, nosotros nos coordinamos, luego cuando entra un Código Rojo nos ponemos todos en acción pese a lo que estemos haciendo porque es más importante y afortunadamente no resultó en una tragedia y si afortunadamente se podrá capturar esta persona que está ahorita en la Fiscalía y que ya le tocará a la parte correspondiente juzgar esa acción de este individuo, comentó el Alcalde.
Entonces no queda más que seguir trabajando, seguir coordinándonos para que Nogales tenga ante esta eventualidad una reacción inmediata cuando se presente este tipo de casos que a todos nos afecta, a todos nos deprime. Pero bueno, adelante siempre con la organización que tenemos desde la Mesa de Seguridad para atender estos casos, manifestó.