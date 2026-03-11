Detienen a adulto mayor tras amenazas contra su familia en la colonia Flores Magón

El hombre fue señalado por familiares de haberlos amenazado con un arma de fuego dentro de su domicilio, aunque al momento de su detención no se le encontró ninguna

Autor autor El Diario de Sonora El Diario de Sonora el 11/03/2026 04:05 PM.
En Nogales y editada el 11/03/2026 04:13 PM.