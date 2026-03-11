Detienen a adulto mayor tras amenazas contra su familia en la colonia Flores Magón

Un hombre adulto mayor fue detenido por las autoridades al ser señalado como quien amenazaba a su familia con un arma de fuego mientras se encontraba acostado dentro de su domicilio en la colonia Flores Magón en Nogales, Sonora.
De acuerdo con el reporte de Seguridad Pública se trata de Ismael de 63 años de edad, quien al ser retenido por la policía municipal no se le encontró ningún arma de fuego.
El reporte policial detalla que siendo las 11:08 horas elementos preventivos fueron alertados vía radiofrecuencia del C5 para que se trasladaran a un domicilio de dicha colonia donde reportaban violencia doméstica.
En el lugar, observaron a varias mujeres que les hacían señas indicando unos departamentos donde decían que al interior su abuelo las había amenazado con un arma de fuego.
Ante el señalamiento los uniformados procedieron a dirigirse al domicilio donde un masculino dijo ser hijo del agresor y que había detenido a su padre para que no continuara con la agresión hacía su madre y sobrina, mismo que se encontraba en la cama gritando y lanzando amenazas de muerte.
Siendo detenido en el acto Ismael de 63 años, no logrando ubicar ningún arma de fuego, lo que se hizo del conocimiento al Centro de Atención Temprana con detenido, quien ordenó que la persona fuera puesta a su disposición.