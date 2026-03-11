Llama PAN Sonora a mujeres a participar en la vida política

En el marco de las actividades conmemorativas por el Mes de la Mujer, Eva Chávez Gutiérrez, secretaria de Promoción Política de la Mujer del PAN en Sonora, hizo un llamado enérgico a las sonorenses para empoderarse y ocupar los espacios de toma de decisiones que por derecho les corresponden.
Durante una visita de trabajo en el sector La Mesa, la ex regidora nogalense destacó que la política actual requiere de la visión y la participación activa femenina para continuar el legado de quienes abrieron brecha en el pasado.
La política está hecha para las mujeres, es hora de que tú, mujer, vengas y hagas presencia para seguir engrandeciendo a las que lucharon por nosotras, expresó Chávez Gutiérrez.
Informó que, tras visitar ocho municipios el año pasado, la meta para este 2026 es cubrir el resto del estado, al llevar capacitación y orientación personalizada a liderazgos femeninos regionales con un diagnóstico de cercanía.
La funcionaria partidista señaló que, en sus recorridos, ha detectado un gran entusiasmo por participar, pero también la necesidad de un empuje o acompañamiento institucional.
Destacó que el PAN Sonora se ha convertido en un receptor de inquietudes, donde además de la formación política, se ofrece asesoría sobre las diversas problemáticas sociales que enfrentan las familias.
Las mujeres en Sonora estamos decididas a salir adelante; solo hace falta que nos acerquemos y tomemos la decisión de participar, concluyó.
Las mujeres en Sonora estamos decididas a salir adelante; solo hace falta que nos acerquemos y tomemos la decisión de participar, concluyó.