Llama PAN Sonora a mujeres a participar en la vida política

...

Eva Chávez Gutiérrez exhortó a las sonorenses a ocupar espacios de decisión y fortalecer el liderazgo femenino en el ámbito público

Autor autor Eliazar Álvarez Eliazar Álvarez el 11/03/2026 05:01 PM.
En Nogales y editada el 11/03/2026 05:03 PM.