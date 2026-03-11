Muere peatón tras ser atropellado en la Carretera Internacional al sur de Nogales

El hombre, presuntamente en situación de calle, fue impactado por una camioneta cuando intentó cruzar de manera repentina la rúa federal

Autor autor Eliazar Álvarez Eliazar Álvarez el 11/03/2026 11:11 AM.
En Nogales y editada el 11/03/2026 11:21 AM.