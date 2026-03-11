Muere peatón tras ser atropellado en la Carretera Internacional al sur de Nogales

Un trágico accidente cobró la vida de un hombre la noche de este martes en la zona sur de Nogales, Sonora, luego de que fuera embestido por un vehículo mientras intentaba cruzar de forma intempestiva la Carretera Internacional.
El incidente se reportó minutos antes de las 20:00 horas, cuando el peatón, cuya identidad no ha sido confirmada, pero de quien se presume vivía en situación de calle, intentó cruzar la rúa federal. En ese momento, un automovilista que circulaba en dirección de norte a sur lo impactó, proyectándolo varios metros sobre la cinta asfáltica.
El chofer de una camioneta tipo pick up manifestó que circulaba en compañía de su familia y al notar la presencia de la persona trató de esquivar el impacto al virar hacia la izquierda, pero le golpeó con el carro el costado derecho, proyectándolo al carril de circulación; en el sitio se observa un derrape de frenado por varios metros.
Como parte de la movilización de emergencia, al lugar arribaron paramédicos de la Cruz Roja, quienes tras una revisión confirmaron que el hombre ya no contaba con signos vitales. Elementos del cuerpo de Bomberos y de la Policía Municipal también se hicieron presentes para brindar apoyo en el resguardo de la escena.
El conductor involucrado fue detenido en el sitio por agentes de la Guardia Nacional División Caminos, quienes quedaron a cargo de las diligencias correspondientes para el deslinde de responsabilidades.
El fatal accidente provocó un fuerte congestionamiento vial, ya que el flujo vehicular fue paralizado por completo durante las labores de rescate y peritaje, lo que provocó filas de vehículos que se extendieron incluso hasta la altura de la colonia Nuevo Nogales, ya en la ciudad, mientras personal de la Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJE) realizaba el levantamiento del cuerpo y la recolección de evidencias.