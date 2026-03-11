“Al PAN le hace falta barrio”: Gildardo Real refuerza presencia en Nogales rumbo a 2027

...

Gildardo Real Ramírez afirmó que el partido busca “ciudadanizarse” rumbo al proceso electoral de 2027 mediante recorridos y diálogo directo con vecinos

Autor autor Eliazar Álvarez Eliazar Álvarez el 11/03/2026 04:52 PM.
En Nogales y editada el 11/03/2026 04:56 PM.