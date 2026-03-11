“Al PAN le hace falta barrio”: Gildardo Real refuerza presencia en Nogales rumbo a 2027

Con el objetivo de retomar el contacto directo con la ciudadanía y alejarse de la “burocracia de oficina”, el presidente del Partido Acción Nacional (PAN) en Sonora, Gildardo Real Ramírez, encabezó una gira de trabajo en el sector La Mesa de Nogales, Sonora.
Acompañado por liderazgos locales como el dirigente del PAN Nogales, Rubén García Sedillo, la regidora Leticia Amparano, el edil Alejandro Villaseñor y la secretaria de Promoción Política de la Mujer, Eva Chávez, Real Ramírez aseguró que el partido ha iniciado un proceso de “ciudadanización” con más de un año de anticipación al proceso electoral de 2027.
Nos olvidamos de las colonias, como dijo nuestro dirigente nacional, al PAN le hace falta barrio, reconoció Real Ramírez durante diálogos con vecinos en calles y domicilios particulares.
Respecto a la definición de perfiles con quienes habrán de contender en el 2027, Gildardo Real anunció que a partir del 21 de marzo se abrirá un proceso interno para identificar candidatos a alcaldías y diputaciones. En el caso de Nogales, subrayó que los perfiles quedarán definidos para agosto o septiembre de este año, con lo que evitarían designaciones de último minuto.
Aseguró que la apuesta de Acción Nacional en Sonora sigue firme con el perfil de Toño Astiazarán, de ahí que el dirigente señaló que el “ajedrez político” no debe distraer al partido de su crecimiento propio: “No podríamos hacer planes basados en lo que hacen los de enfrente, si no, no avanzas nunca”.
Respecto a las alianzas tradicionales, dijo que, por el momento, la directriz nacional y estatal se enfoca en fortalecer la marca PAN por encima de coaliciones con el PRI o PRD, al apostar a la renovación de cuadros y la autonomía política.