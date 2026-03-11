Preparan en Sonora operativo Héroes Paisanos para Semana Santa 2026

Con el objetivo central de garantizar una atención digna, segura y eficiente para los mexicanos que visitan su país, el martes se llevó a cabo la reunión del Comité Estatal del Programa Héroes Paisanos, donde se definieron las acciones estratégicas para el próximo periodo vacacional.
La reunión, celebrada en la sala de juntas de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), fue encabezada por el Capitán de Fragata C.G. Paulo César Lavín Aldama, titular del Instituto Nacional de Migración (INM) en Sonora, quien estuvo acompañado por el delegado Máximo Moscoso y el delegado de Gobernación, Ricardo Lugo Moreno.
Se informó que el Operativo Semana Santa 2026 estará vigente del 18 de marzo al 18 de abril. El Capitán Lavín destacó la solidez del programa que, tras 36 años de operación, cuenta con 194 puntos de atención en territorio nacional, de los cuales 56 se ubican estratégicamente en la frontera norte. El banderazo oficial de arranque del operativo está programado para el próximo 18 de marzo a las 11:00 horas en la Garita 1 de Nogales.
Por su parte, Karyme Palacios, del INM, detalló que el operativo involucra la coordinación de 40 dependencias para esta edición, entre ellas la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) en Sonora, a cargo de Ana Guízar Valenzuela, con la premisa de que se instalarán puntos de apoyo en municipios clave como Nogales, San Luis Río Colorado, Sonoyta, Puerto Peñasco, Agua Prieta, Hermosillo y Guaymas.
Un aspecto relevante para este año será la integración de beneficiarios del programa “Jóvenes Construyendo el Futuro” como apoyo en los módulos de atención.
En el ámbito de servicios, Ana García Jiménez, de Financiera para el Bienestar, promovió la tarjeta “Finabien Paisano” y destacó que ofrece los costos más competitivos del mercado para el envío de remesas. Asimismo, Mónica Hernández explicó los lineamientos del programa “Only Sonora”, el cual permite el tránsito vehicular bajo un permiso de 59 dólares, siempre que se cumpla con la documentación vigente y el registro ante el INM.
En materia de transparencia, Perla Valdez, de la Secretaría Anticorrupción, puso a disposición los mecanismos de denuncia de la Contraloría Ciudadana, al resaltar que el pasado operativo de invierno cerró con un 87% de aprobación por parte de los usuarios.
En representación del Gobierno del Estado, la subsecretaria Bernadette Ruiz agradeció la coordinación interinstitucional. Durante las intervenciones libres, el delegado Máximo Moscoso adelantó que este miércoles 11 de marzo el gobernador del estado realizará un anuncio importante sobre una inversión de recursos públicos destinada a la mejora de las carreteras de Sonora, un factor crucial para la seguridad de los viajeros.