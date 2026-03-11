Presunto acosador detenido en Conalep Nogales contaba con antecedentes penales

Presunto acosador de menores de nombre Juan Carlos alías “El Charly” detenido en las inmediaciones de la escuela Conalep Nogales tras ser enfrentado por familiares de su víctima una estudiante de 15 cuenta con antecedentes penales.
Según fuentes oficiales este sujeto originario de Huatabampo, Sonora, cuenta con un domicilio registrado en esta frontera en la colonia Santa Elena del sector San Carlos, y tiene a su ver antecedentes por el delito de lesiones en el municipio de Guaymas, Sonora en el 2007. Su historial delictivo registra también investigación por el delito de estupró en el 2003.
Se tienen conocimiento de que además del arma de fuego tipo escuadra calibre 9 milímetros, con cargador abastecido con seis cartuchos útiles, también le fue asegurada un arma blanca, drogs y preservativos.
En torno al caso se confirmó que este miércoles por la mañana el detenido tuvo su audiencia inicial, hasta el momento se desconoce el resultado de la misma.
En su momento la FGJE de Sonora informó que los hechos ocurrieron alrededor de las 12:50 horas, del lunes 9 de marzo, en la intersección Privada de los Estudiantes y bulevar Álvaro Obregón, frente a la escuela Conalep Nogales, donde elementos municipales, como primeros respondientes, aseguraron al señalado tras recibir el reporte de detonaciones de arma de fuego en el área escolar.
De acuerdo con testimonios recabados en el lugar, el incidente inició cuando los tripulantes de un vehículo Toyota Corolla color gris y un Toyota Prius color blanco comenzaron a forcejear, momento en el que uno de ellos sacó un arma de fuego y se produjo una detonación.
Posteriormente, una adolescente de identidad reservada señaló que Juan Carlos “N” presuntamente la había acosado sexualmente previamente mediante mensajes y fotografías, indicándole que la esperaría afuera del plantel educativo donde ella se encontraba.
Ante el temor por su seguridad, la menor solicitó apoyo a su padre, quien acudió al lugar y confrontó al señalado, originándose el forcejeo en el que se detonó el arma.
En el sitio se aseguraron un casquillo calibre 9 milímetros y un arma de fuego tipo pistola escuadra abastecida con seis cartuchos útiles; el detenido quedó a disposición del Agente del Ministerio Público, quien continuará con la integración de la carpeta de investigación por los delitos señalados. Se está en espera de mayor información en seguimiento de este caso.