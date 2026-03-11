Presunto acosador detenido en Conalep Nogales contaba con antecedentes penales

El hombre señalado por acosar a una estudiante de 15 años tenía registros previos por delitos como lesiones y estupro, según fuentes oficiales

