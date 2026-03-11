Promueve IMSS Nogales cultura de donación de sangre segura e inclusiva

El Banco de Sangre del HGZ No. 5 impulsa la participación responsable de donantes y destaca que la honestidad en los cuestionarios es clave para garantizar transfusiones seguras

Autor autor Eliazar Álvarez Eliazar Álvarez el 11/03/2026 11:50 AM.
En Nogales y editada el 11/03/2026 11:53 AM.