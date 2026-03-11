Promueve IMSS Nogales cultura de donación de sangre segura e inclusiva

Bajo el lema “¡Claro que puedes!”, el Banco de Sangre del IMSS en el Hospital General de Zona (HGZ) #5 de Nogales, Sonora, reafirma su compromiso con la salud pública al fomentar una cultura de donación de sangre inclusiva, profesional y, sobre todo, segura.
En el corazón del proceso, el objetivo fundamental es obtener sangre segura, ya que la donación no termina con el pinchazo en el brazo; comienza con la honestidad. De ahí que el personal de Trabajo Social, Enfermería, Químicos y Médicos destaque que el llenado del consentimiento informado y los cuestionarios de autoexclusión son la primera barrera de defensa para el paciente.
Con la premisa de que la veracidad salva vidas, buscan de manera permanente que se ratifique la declaración de que no se mantienen conductas de riesgo, como prácticas sexuales de riesgo o uso de drogas inyectables, donde el donante garantiza que los aproximadamente 450 ml de sangre extraídos serán un beneficio y no un riesgo para quien los reciba.
Desde la perspectiva de ciencia y vigilancia, toda muestra se somete a rigurosas pruebas de detección de enfermedades como VIH, hepatitis B y C, Chagas, etcétera, donde la “ventana inmunológica” hace que la palabra del donante sea el pilar más sólido de la seguridad transfusional.
Respecto al tema de inclusión sin discriminación, aluden que es vital romper mitos, ya que el IMSS en Nogales enfatiza que la orientación sexual o identidad de género no son impedimentos para donar. Lo que se evalúa es la salud y el comportamiento preventivo del individuo, al asegurar un trato digno y libre de discriminación para todos los voluntarios.
Entre los requisitos y beneficios, resaltan que el proceso es rápido y seguro desde la evaluación con el examen médico y análisis previo para asegurar que el donante esté en condiciones óptimas. La extracción se realiza con el uso de material 100% nuevo y desechable y, en la recuperación, se ofrece refrigerio tras la donación y se permite retomar actividades habituales en pocas horas.
El llamado es claro: donar sangre es un regalo de vida y, con ello, la convocatoria pública a quienes son mayores de 18 años y menores de 65 para acudir al Banco de Sangre, donde firmar en el formulario de consentimiento no es solo un trámite legal; es el compromiso ético de entregar sangre segura a quien hoy lucha por su salud.